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        Kamyonet ile çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Mesut Umut Miş (16) hayatını kaybetti, arkasındaki Mustafa Akıncı (15) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:05
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        Kamyonet ile çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Mesut Umut Miş (16) hayatını kaybetti, arkasındaki Mustafa Akıncı (15) yaralandı.

        Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Belek- Kadriye turizm yolunda meydana geldi. Mesut Umut Miş'in kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet ile U.K'in kullandığı 07 AAL 110 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Mustafa Akıncı yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mesut Umut Miş ilçedeki özel hastaneye, arkadaşı Mustafa Akıncı Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mesut Umut Miş, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Akıncı'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü U.K. polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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