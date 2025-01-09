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        Yıpranan bayrağı değiştirmek için gittiği dağda kayboldu

        ANTALYA'nın Elmalı ilçesindeki Kızlar Sivrisi zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için Finike'den yola çıkan Fehmi Efe (59), kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:25
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        Yıpranan bayrağı değiştirmek için gittiği dağda kayboldu
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        ANTALYA'nın Elmalı ilçesindeki Kızlar Sivrisi zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için Finike'den yola çıkan Fehmi Efe (59), kayboldu. Ekipler, Efe'yi bulmak için çalışma başlattı.

        Finike'de amatör dağcılıkla uğraşan Fehmi Efe, Elmalı ilçesindeki Kızlar Sivrisi'nin zirvesinde yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için pazartesi akşamı yola çıktı. Off-road aracıyla yolculuk yapan Efe'den haber alamayan yakınları endişelenip, salı günü jandarmaya haber verdi. Ekiplerin incelemesinde, Efe'nin aracını Kızlar Sivrisi'nin park alanına bıraktığı, 2 gün önce de telefonundan uçurum bölgesinden sinyal alındığı tespit edildi. Jandarmanın zorlu arazi şartlarında Efe'yi arama çalışmaları sürüyor.

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        Galeri

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