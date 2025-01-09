Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Falezlerden denize inilen kaçak asansör kaldırıldı

        ANTALYA'nın doğa harikası falezleri üzerindeki kaçak yapılaşma baskısıyla mücadelede, bir otele ait denize inişin sağlandığı falezler üzerine inşa edilen kaçak asansör kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:41 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Falezlerden denize inilen kaçak asansör kaldırıldı
        ABONE OL

        ANTALYA'nın doğa harikası falezleri üzerindeki kaçak yapılaşma baskısıyla mücadelede, bir otele ait denize inişin sağlandığı falezler üzerine inşa edilen kaçak asansör kaldırıldı.

        Muratpaşa ilçesinde Atatürk Parkı'ndan başlayıp, Lara boyunca devam eden doğa harikası ve birinci derecede hassas koruma alanı statüsündeki falezler üzerinde onlarca kaçak yapı bulunuyor. Bu kaçak yapıların arasında, Güzeloba Mahallesi'ndeki bir otelin müşterilerinin denize inmeleri için falezlere inşa ettiği 2 kabinli asansör de yer alıyor. Asansörün indiği noktada ayrıca oluşturulan bir plaj bulunuyor.

        YIKIM DURDURULDU

        Muratpaşa Belediyesi, kaçak asansör ve plaja yönelik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yıkım kararı sonrası otele yıkımı gerçekleştirmesi için süre tanıdı. Süre zarfında otel yıkımı gerçekleştirmediği için geçen yaz aylarında Muratpaşa Belediyesi ekipleri, yıkıma gitti. Otel yetkilileri, araçları ile iş makinelerini önünü keserken, diğer yandan Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Otel yetkililerinin engelleme süreci 6 saat sürerken, bu sırada mahkemeden alınan yürütmeyi durdurma kararının belediye ekiplerine bildirilmesi ile yıkım durduruldu.

        OTEL, TAHAHHÜT VERDİ

        Süreçle ilgili Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede; Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nin yıkım kararı sonrası ilk yıkım sürecinin 27 Kasım 2024 tarihinde Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldığı belirtildi. Yıkım işlemleri devam ettiği sırada otel yetkililerinin aykırılıkların giderileceğini taahhüt etmesi üzerine 23 Aralık'a kadar süre tanındığı kaydedildi. Ekiplerin 23 Aralık'taki kontrollerinde, aykırılıkların büyük kısmının giderildiğinin görüldüğü, aykırılığa konu merdivenlerin kaplama kısımlarının Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldığı ve merdivenlerin kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi. Hava muhalefeti nedeniyle asansörün kaldırılamadığı ve kaldırılması için ek 15 gün süre verildiği de belirtildi.

        Muratpaşa Belediyesi'nce verilen ek süre zarfı kapsamında otel yetkilileri, kaçak asansörün kaldırılması işlemini yaptı. Belediye ve bakanlık ekipleri, kontrolünde dün itibarıyla kaçak asansör de kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Kedi savaşı
        Kedi savaşı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"

        Benzer Haberler

        Yıpranan bayrağı değiştirmek için gittiği dağda kayboldu
        Yıpranan bayrağı değiştirmek için gittiği dağda kayboldu
        "Karanlıkta ekrana bakmak miyop olma riskini arttırıyor" uyarısı
        "Karanlıkta ekrana bakmak miyop olma riskini arttırıyor" uyarısı
        Kamyonet ile çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü
        Kamyonet ile çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü
        Terminalde kolide bulunmuştu; maymun 'Fıstık'a Antalya havası iyi geldi
        Terminalde kolide bulunmuştu; maymun 'Fıstık'a Antalya havası iyi geldi
        'Karşınızdaki kadın, tartışmayın' diye uyardı, darbedildi
        'Karşınızdaki kadın, tartışmayın' diye uyardı, darbedildi
        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü