Falezlerden denize inilen kaçak asansör kaldırıldı

ANTALYA'nın doğa harikası falezleri üzerindeki kaçak yapılaşma baskısıyla mücadelede, bir otele ait denize inişin sağlandığı falezler üzerine inşa edilen kaçak asansör kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesinde Atatürk Parkı'ndan başlayıp, Lara boyunca devam eden doğa harikası ve birinci derecede hassas koruma alanı statüsündeki falezler üzerinde onlarca kaçak yapı bulunuyor. Bu kaçak yapıların arasında, Güzeloba Mahallesi'ndeki bir otelin müşterilerinin denize inmeleri için falezlere inşa ettiği 2 kabinli asansör de yer alıyor. Asansörün indiği noktada ayrıca oluşturulan bir plaj bulunuyor.

YIKIM DURDURULDU Muratpaşa Belediyesi, kaçak asansör ve plaja yönelik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yıkım kararı sonrası otele yıkımı gerçekleştirmesi için süre tanıdı. Süre zarfında otel yıkımı gerçekleştirmediği için geçen yaz aylarında Muratpaşa Belediyesi ekipleri, yıkıma gitti. Otel yetkilileri, araçları ile iş makinelerini önünü keserken, diğer yandan Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Otel yetkililerinin engelleme süreci 6 saat sürerken, bu sırada mahkemeden alınan yürütmeyi durdurma kararının belediye ekiplerine bildirilmesi ile yıkım durduruldu.

OTEL, TAHAHHÜT VERDİ Süreçle ilgili Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede; Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nin yıkım kararı sonrası ilk yıkım sürecinin 27 Kasım 2024 tarihinde Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldığı belirtildi. Yıkım işlemleri devam ettiği sırada otel yetkililerinin aykırılıkların giderileceğini taahhüt etmesi üzerine 23 Aralık'a kadar süre tanındığı kaydedildi. Ekiplerin 23 Aralık'taki kontrollerinde, aykırılıkların büyük kısmının giderildiğinin görüldüğü, aykırılığa konu merdivenlerin kaplama kısımlarının Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldığı ve merdivenlerin kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi. Hava muhalefeti nedeniyle asansörün kaldırılamadığı ve kaldırılması için ek 15 gün süre verildiği de belirtildi.