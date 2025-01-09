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        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Egemen Ceylan (17), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:52 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:55
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        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Egemen Ceylan (17), hayatını kaybetti.

        Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı D-400 kara yolunda, Egemen Ceylan'ın kullandığı 07 BUV 076 plakalı motosiklet ile Fadime Tuncer Caddesi'nden kara yoluna çıkan Abdülkerim B. idaresindeki 07 BBF 420 plakalı kamyonet çarpıştı. Motosiklet yolda yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Motosikletten savrulan Egemen Ceylan, ağır yaralandı. Sağlık ekibi tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Ceylan, hayatını kaybetti.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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