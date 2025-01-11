'Oyunumuzu kimse bozamaz' diyen fuhuş şebekesine 'Oyunbozan' operasyonu

ANTALYA merkezli 3 ildeki eş zamanlı 'Oyunbozan' adlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin kendi aralarında, 'Bizi kimse yakalayamaz, bizim oyunumuzu kimse bozamaz' dediği belirlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçuna ilişkin 3 aylık projeli çalışmada, Antalya merkezli İzmir ve Adana'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 'Oyunbozan' adı verilen operasyonda, fuhşa zorlandığı iddia edilen 1'i 18 yaşından küçük, 23 kadını kurtarırken, 8'i erkek 15 şüpheli de gözaltına alındı.

Ekiplerin aramalarında; 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 172 mermi, 352 bin 725 Türk lirası, 384 dolar, 505 avro, çok sayıda dijital materyal ve fantezi kelepçesi gibi cinsel içerikli objelerle seans ücretlerinin yazılı olduğu çeteleler ele geçirildi. Polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin kendi aralarında, 'Bizi kimse yakalayamaz, polis bize hiçbir şey yapamaz, bizim oyunumuzu kimse bozamaz, çünkü fuhuş evlerimiz kale gibi korunuyor' diye konuştuklarını belirledi. Şüphelilerin, kadınları silah tehdidiyle günde 25 kişiyle fuhşa zorladığı, kendi aralarında kadınlara 'kutu' kod adıyla hitap ettikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin fuhuş amacıyla çok sayıda ev kiraladığı, bu evleri yanlarında çalıştırıp 'Vekil' diye hitap ettikleri kişiler aracılığıyla işlerinin bozulmasını engellemeye çalıştıkları belirlendi. Antalya'ya getirilen 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanıp, cezaevine gönderildi.