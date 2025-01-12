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        Sahillerde 'karaya çıkarılması yasak' balon balığı tehlikesi

        AKDENİZ'de popülasyonu hızla artan ve içerdiği toksin nedeniyle siyanürden daha tehlikeli olan balon balığı, Antalya kıyılarında yerli türlerin yerini almaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 10:59 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:07
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        Sahillerde 'karaya çıkarılması yasak' balon balığı tehlikesi
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        AKDENİZ'de popülasyonu hızla artan ve içerdiği toksin nedeniyle siyanürden daha tehlikeli olan balon balığı, Antalya kıyılarında yerli türlerin yerini almaya başladı. Amatör balıkçıların kıyıdan oltayla yakaladıktan sonra karaya çıkarılması yasak olmasına rağmen sahillerde bıraktığı balon balığı, çevre kirliliğine neden oldu.

        Zehirli ve istilacı balon balıklarının Akdeniz'de popülasyonu son yıllarda hızla arttı. İçerdiği tetrodotoksin adlı siyanürden daha tehlikeli toksin sebebiyle insan sağlığına tehdit olan balon balıkları, ekosistemde hızlı yayılıp balık popülasyonu olumsuz etkiliyor. Zehri siyanürden 1200 kat kuvvetli olması ve güçlü çene yapısıyla denizlerde avcı konumuna gelen balon balığı, yavrulama dönemindeki balıklarla beslenerek rahatça üreyip hızla çoğalabiliyor.

        5 YILDA 88 BİN 747 BALON BALIĞI AVLANDI

        Çene yapısıyla metali koparabilen balon balıkları, balıkçıların av gereçlerine de zarar vererek, insan sağlığı, ekosisteme zararının yanı sıra, ekonomik kayba da neden oluyor. Ekosistemin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında başlatılan balon balığı avcılığı desteklemesi kapsamında 5 yılda Antalya kıyılarında 88 bin 747 balon balığı avlandı. Avcılık desteklemesiyle yakalanan balon balıkları sayesinde 6 milyon 656 bin 25 yeni bireyin ekosisteme girişi önlendi.

        Bakanlık tarafından karaya çıkarılması yasak olan balon balığı, amatör balıkçıların tekneyle açılarak ya da kıyıda yaptıkları avcılıkta oltaya takılıyor. Amatör balıkçılar ise popülasyona karşı yakaladığı balığı öldürüp, denize atarak tedbir almaya çalıştı.

        SAHİLLERDE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

        Dalgalarla birlikte sahile ulaşan bu ölü balıklar ile kıyıdan avcılık yapanların oltasına takıldıktan sonra plajlarda bıraktığı balon balıkları, çevre kirliliğine neden oldu. Antalya sahillerinde kıyıdan balık avlayanların bulunduğu bölgelerin yakınında çok sayıda ölü balon balığına rastlandı. Avcılardan bazılarının imha etmek yerine balıkları plajlarda, sahile bıraktığı, kum ve çakıl arasına gizlediği görüldü. Balon balıklarının oluşturduğu çevre kirliliğine plajda yürüyüş yapan ve denize girenler tepki gösterdi.

        KIŞ AYLARINDA BİLE KIYILARDA GÖZLEMLENİYOR

        Avlanan balon balıklarının sahile bırakılmaması gerektiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Kış aylarında bile deniz suyu sıcaklığından dolayı kıyılarda balon balığı gözlemleniyor. Balıkçılarımızın oltasına sıklıkla balon balığı takılıyor. Antalya'da önceki yıllarda sıklıkla yakalanan türlerin yerini balon balığı aldı. Kıyıya bırakılan balon balığını kedi, kuş, köpeğin tüketmesi, ölümüne neden olabilir. İnsanların, çocukların teması halinde sağlığa tehlikesi olabilir. Alerjik rahatsızlığı olanlar daha çok etkilenebilir. Yakalanan balon balıkları kıyıda bırakılmamalı" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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