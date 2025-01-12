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        Kürek sörfü yaparken denize düşen tavuğu kurtarıp sahiplendi

        ANTALYA'da sup board (ayakta kürek sörfü) eğitimi veren Tahir Özden (27), mola verdikleri sırada falezlerden denize düşen tavuğu kurtarıp, sahiplendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:14
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        Kürek sörfü yaparken denize düşen tavuğu kurtarıp sahiplendi
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        ANTALYA'da sup board (ayakta kürek sörfü) eğitimi veren Tahir Özden (27), mola verdikleri sırada falezlerden denize düşen tavuğu kurtarıp, sahiplendi. 'Deniz' adını verdiği tavukla gezen Özden, "Gittiğimiz yerlere Deniz de bizimle gelip doğanın keyfini çıkartacak" dedi.

        Antalya'da son yıllarda popüler hale gelen sup board etkinliklerinde hem tur düzenleyen hem de eğitmenlik yapan Tahir Özden, 9 Ocak’ta arkadaşlarıyla birlikte denizde tura çıktı. Özden ve arkadaşları, kahve molası vermek için her zaman gittikleri noktada durduklarında, falezlerden yanlarına bir hayvanın düştüğünü fark etti. Önce martı zannettikleri canlının tavuk olduğunu gören Tahir Özden, hayvanı sudan alıp sörf tahtasının üzerine koydu.

        Arkadaşlarıyla sup board yaparken mola verdikleri alanda denize bir hayvanın düştüğünü fark ettiklerini söyleyen Özden, "Her zaman mola verdiğimiz yerde kahvemizi içerken yanımıza bir şey düştüğünü fark ettik. Biz önce martı sandık ama tavukmuş. Yaklaşınca biraz ıslanmış ve korkmuş olduğunu fark ettik. Hemen sörf tahtasının üzerine alıp su verdik, temizledik. Karaya döndüğümüzde ise kontrollerini yaptırdık" dedi.

        Tavuğu veterinere götürdüklerini ifade eden Tahir Özden, kontrollerin ardından hayvanın herhangi bir sağlık sorunu olmadığını öğrendiklerini aktardı. Tavuğu sahiplendiklerini söyleyen Özden, 'Deniz' adını verdiklerini anlattı.

        BİRLİKTE KARAVANLA GEZECEKLER

        Tavuk için bir kümes yapmayı planladıklarını belirten Tahir Özden, aynı odada kaldıklarını söyledi. Sabahları tavuğu doğada gezdirdiğini belirten Özden, "Şu an oldukça gezen bir tavuk oldu. Gelecekte ona daha iyi bir yaşam alanı sağlayacağız" dedi.

        Tahir Özden, yaptığı karavan tamamlandığında 'Deniz'i de yanına alarak seyahat etmeyi planladığını ifade ederek, "Gittiğimiz yerlerde Deniz de bizimle gelip doğanın keyfini çıkartacak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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