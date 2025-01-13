Mavi bayrakta hedef dünya 1'inciliği

MAVİ bayrak sayısında dünyada 3'üncü sırada yer alan Türkiye'de başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. 16 Ocak'ta ulusal jüri toplantısı yapılacağını belirten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, “Başvuru dosyalarını uluslararası jüriye sunmak üzere Danimarka'ya göndereceğiz. Mayıs ayı başı gibi tüm dünyayla beraber mavi bayraklı iller açıklanacak. Hedefimiz dünya sıralamasında 1'inci olmak" dedi.

Dünyada 51 ülkede, kentteki yüzme alanlarında sürdürülebilirliği desteklemek için mavi bayrak programı uygulanıyor. Türkiye 2024 yılında listenin 3'üncü sırasında yer alırken Antalya ise en çok mavi bayrak plajlı kent oldu. Mavi bayrak ödülünü almaya hak kazanmak için plajların 33, marinaların ise 25 kriteri karşılaması gerekiyor. Turizm faaliyetlerinin niteliğini artırmada mavi bayrağın etkili olduğunu söyleyen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, "Mavi bayrak, halk tarafından en çok bilinen eko etikettir. Dünyada 51 ülkede mavi bayrak programı uygulanıyor. 2024 yılı verileriyle Türkiye 51 ülke arasında 3'üncü sırada. 567 plajla listenin ilk 3'ünde yer alıyoruz. Antalya ise 233 plajla dünya üzerinde en fazla mavi bayraklı plajın olduğu kent konumunda. Listenin ilk 10'unda Türkiye'den iki şehir var. Biri Antalya, diğeri Muğla. Ülkemizde turizm faaliyetinin çok nitelikli yapılıyor olması da bu ödüllerin bir etkeni haline geliyor" dedi.

MAVİ BAYRAK BAŞVURU SÜRECİNDE SONA YAKLAŞILDI

Mavi bayrak başvuru sürecinde deniz suyu analizlerinin önemli etken olduğunu belirten Mustafa Ergiydiren, “Mavi bayrak, insanların aklına deniz ve turizm sezonu açıldığında geliyor. Fakat bunun önemli bir arka planı var. Başvuru süreci bizler için çok kritik. Aday olmak isteyen plaj, marina ve teknelerde incelemede bulunuyoruz. Bunların başında adaylık dosyaları geliyor. Ardından o plajın bulunduğu alanda atık su arıtma tesisinin iyi çalışması. Eğer bir arıtma bağlantısı yoksa bu plajın başvurusunu dahi kabul edemiyoruz. Ayrıca deniz suyu analizleri çok önemli. Deniz suyunun geçmiş 4 yılının analizlerine bakıyoruz. Yani 2025 başvurularını alırken analizlerde 4 yıl öncesine gidiyoruz. 16 Ocak'ta ulusal jüri toplantımızı yaparak başvuru sürecini noktalamayı planlıyoruz. Sonrasında başvuru dosyalarını yurt dışındaki uluslararası jüriye sunmak üzere Danimarka'ya göndereceğiz. Mayıs ayı başı gibi tüm dünyayla beraber mavi bayraklı iller açıklanacak. Bizde ülkemizde denetimlere başlayıp hak eden plaj, marina ve teknelere mavi bayraklarını teslim edeceğiz" dedi.