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        Doğal Yaşam Parkı'nın en yaşlı üyesine özel güneş

        ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nın en yaşlı üyesi olan 25 yaşındaki Afrika mahmuzlu kaplumbağa 'Sabi', kış aylarında da sıcak hava ve gün ışığından mahrum kalmıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:02 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:05
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        Doğal Yaşam Parkı'nın en yaşlı üyesine özel güneş
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        ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nın en yaşlı üyesi olan 25 yaşındaki Afrika mahmuzlu kaplumbağa 'Sabi', kış aylarında da sıcak hava ve gün ışığından mahrum kalmıyor. Türü gereği sıcak havaları seven Sabi'ye özel oluşturulan alanda, UV ışınıyla desteklenen suni güneş ışığı kullanılıyor.

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan 'Sabi' isimli Afrika mahmuzlu kaplumbağa, parkın en yaşlı üyesi. 2013 yılında, 13 yaşında ve 24 kilogramken Alanya'da yaşayan İngiliz aile tarafından parka teslim edilen Sabi, şu an 25 yaşında ve 37 kilo ağırlığında. Türü gereği sıcak havayı seven kaplumbağa Sabi, kış aylarında kendisine özel alanda yapay güneş ışığı desteği alıyor.

        ÖZEL BAKIM VE GÜNEŞ IŞIĞI DESTEĞİ

        Antalya'da yaz aylarında güneşin keyfini çıkartan Sabi, kış aylarını ise UV ışınıyla aydınlatılan yaşam alanında geçiriyor. Sabi için kullanılan UV ışını, D vitamini ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, kemik gelişiminin desteklenmesi ve cilt hastalıklarının tedavisine yardımcı oluyor. Antalya'nın güneşli iklimi sayesinde yaz aylarında bolca dışarıda vakit geçiren Sabi, kış aylarında ise genellikle özel odada kalıyor.

        HAVANIN SICAKLIĞINA GÖRE DAVRANIYOR

        Sabi'nin alışkanlıklarına ilişkin bilgi veren Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, “Afrika dev kaplumbağamız Sabi, sıcak havaları seviyor. Dolayısıyla kendisi için hazırlanmış özel bir odası var. Kendi odasında, yapay güneş ışığı altında yaşamını sürdürüyor. Kış aylarında 2-3 ay boyunca dışarı çıkmayı tercih etmiyor. Havalar ısındığında ise odasından çıkıp, bahçesinde dolaşıyor" dedi. Sabi'nin en son yılbaşında dışarı çıktığını aktaran Aygül, “Yılbaşından bu yana dışarı çıkmak istemiyor. Havanın sıcaklığına göre kendisini ayarlayıp dışarı çıkıyor. Yaz aylarında ise sıcağı çok sevdiği için bahçede geziyor ve havuzuna giriyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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