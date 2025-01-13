Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı

SÜPER Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza’ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz."