Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı
SÜPER Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
SÜPER Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza’ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.