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        'Kaleiçi, atılacak adımlarla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilir'

        ANTALYA Mimarlar Odası Başkanı Hasan Çerçiler, Kaleiçi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilmesi için bazı yapıların restore edilmesi, apartman tipi yapıların dönüşüm sürecine alınması, tarihi semtin servis araçları dışında trafiğe kapatılması adımlarının atılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:57 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:00
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        'Kaleiçi, atılacak adımlarla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilir'
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        ANTALYA Mimarlar Odası Başkanı Hasan Çerçiler, Kaleiçi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilmesi için bazı yapıların restore edilmesi, apartman tipi yapıların dönüşüm sürecine alınması, tarihi semtin servis araçları dışında trafiğe kapatılması adımlarının atılması gerektiğini söyledi.

        Antalya Mimarlar Odası Başkanı Hasan Çerçiler, kent mimarisi ve Kaleiçi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Antalya'nın antik bir kent olduğunu kaydeden Çerçiler, kent merkezinde bulunan Kaleiçi bölgesinin korunması konusuna dikkati çekti. Çerçiler, “Antalya, antik kent kimliğiyle ön plana çıkan bir şehir. Kaleiçi, Balbey ve Haşim İşcan gibi bölgelerde önemli yapılar bulunuyor. Ancak 1970'li yıllarda yapılan apartman tipi binalar ve bu dönemde alınan yanlış kararlar, bölgenin estetik dokusunu olumsuz etkiledi. Mevcut durumda bu bölgelerin korunması ve dönüşümü büyük önem taşıyor" dedi.

        'KALEİÇİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILMALI'

        Kaleiçi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için yapılması gereken bazı çalışmalar gerektiğini belirten Çerçiler, “Buradaki bazı yapıların bir an önce restore edilmesi ve 1970'lerden kalma apartman tipi yapıların dönüşüm sürecine alınması gerekiyor" diye konuştu. Çerçiler, Kaleiçi'nin turizm ve konaklama açısından önemli bir alan olduğunu, bölgenin dokusunun korunması gerektiğini söyledi. Mimari açıdan değerli yapıları barındıran Kaleiçi'ni korumak için alınacak önlemlerin başında araç trafiği kısıtlaması geldiğini belirten Çerçiler, “Kaleiçi, bir yandan mimari açıdan değerli yapılar barındırıyor, diğer yandan eğlence hayatıyla ve konaklamaları ile dikkati çekiyor. Ancak buradaki araç trafiği, bölgenin dokusuna zarar veriyor. Daha önce belediyeler bu konuda girişimde bulundu ancak tam anlamıyla bir düzen oluşturulamadı. Kaleiçi'ne sadece servis araçlarının girişine izin verilmesi, diğer taşıtların tamamen yasaklanması gerekiyor" diye konuştu.

        Çerçiler, bu düzenlemelerin Kaleiçi'ni UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday bir bölge haline getireceğini vurgulayarak, turistlerin ve yerel halkın otoparklardan sağlanacak servislerle bölgeye erişim sağlamasının doğru bir yöntem olacağını ifade etti.

        'ANTALYA UNUTULMUŞTU'

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği iş birliğiyle Üç Kapılar'da yapılan temizlik ve bakım çalışmalarının bölge için önemli bir gelişme olduğunu belirten Çerçiler, “Antalya Valiliği ve bakanlık iş birliği yapıp yıllardır üzerlerinde bitki kümeleri oluşan Üç Kapılar'ı temizlik sürecinden geçirdi. Hem bakanlık hem valiliğe böyle bir adım attıkları için teşekkür gönderdik. Çünkü Antalya unutulmuştu. Bu gelişmeleri hem yeni gelen yönetimler hem yerel hem devletin burada elini hissettirmesi bağlamında çok önemsiyoruz" diye konuştu.

        Kaleiçi'nin yanı sıra, kent merkezinde yer alan Balbey ve Haşim İşcan bölgelerinin de dönüşüm sürecinde olduğuna dikkati çeken Çerçiler, “Balbey'de koruma kurulu kararlarına uygun bir şekilde iyileştirme çalışmaları sürüyor. Haşim İşcan bölgesinde ise harabe halindeki avlulu yapılar restore edilip Kaleiçi ile entegre bir yaşam alanına dönüştürülmeli. Üst bölgelerde meydan düzenlemesi çalışmaları da hız kazandı. Kaleiçi ve çevresindeki çalışmalar daha da hız kazanırsa, Antalya hak ettiği değeri bulacaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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