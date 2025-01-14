Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Emre Belözoğlu ile iyi başarılar elde edeceğimize inancımız tam

ANTALYASPOR Başkanı Sinan Boztepe, “Bugün itibariyle futbolculuğunda yıllarca Avrupa'da ve ülkemizde büyük başarılar yakalayan Emre Belözoğlu ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisiyle 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Kendisinden beklentimiz büyük ve yeni hocamızla iyi başarılar elde edeceğimize sonsuz inancımız var. Hem kulübümüze hem de Antalya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Süper Lig'de 5-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Başka adaylarla da görüşmeler yapılırken Emre Belözoğlu’nda karar kılındı. Demirören Haber Ajansı’na