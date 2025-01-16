Yarıyıl tatilinde oteller okula dönüşüyor; hem ders hem tatil

ANTALYA'daki birçok okul, yarıyıl tatilinde, yaklaşık 1 haftalık ders çalışma kampları düzenliyor. Kampa katılacak öğrenciler otellerde hem ders çalışıp tatil yapacak hem de eğlenceli aktivitelere katılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili, 20 Ocak günü başlayıp, 31 Ocak Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 16 günlük tatilde birçok aile, çocuklarıyla kayak merkezleri, termal tesisler ve sahil bölgelerindeki otellere giderken, birçok okul bu süreçte Antalya'daki otellerde öğrenci kampları düzenliyor. Oteller, toplantı salonlarını sınıflara benzer şekilde düzenledi.

'BU KAMPLAR BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmde Antalya bölgesindeki otellerin özellikle yılbaşı sonrasında durgun bir döneme girdiğini belirterek, "Bu dönem iki hafta sürdü. Sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte Antalya'daki açık otellerin özellikle küçük toplantı salonu olan otellerde öğrencilerimiz kamp yapacak. Bu kamplar bizim için çok değerli. Öğrencilerimizin burada hazırlanmalarına çok önem veriyoruz. Hem sosyalleşerek daha rahat bir ortamda ders çalışabiliyor hem eğleniyor, hem dinleniyor hem de ders çalışmış oluyorlar. Bazen aileleri de onlara eşlik ediyor. Bazen okullar bu kampları kendileri düzenliyor, bazen de aileler kendileri tercih ediyor" dedi.

AÇIK OTELLERİN YÜZDE 10'U YERLİ TURİSTLE DOLACAK

Yarıyıl tatilinin mevsim itibarıyla daha çok kış turizmi yapılan kayak bölgelerindeki otellerde yoğun geçtiğini belirten Kavaloğlu, "Fakat bu dönemde Antalya'daki iklim şartları, gördüğünüz gibi şu anda gayet güzel güneş var. Özellikle kapalı havuzların, SPA merkezlerinin, animasyonun devam ettiği bir dönemde, gastronomik anlamda da çok büyük zenginlik söz konusu Antalya'daki otellerimizde. Dolayısıyla sömestir tatilinde çok büyük yoğunluk tercih ediyor. Sömestir döneminde açık otellerin yaklaşık yüzde 10'u yerli, yurt içi pazarla dolacak diyebiliriz. Hava ve iklim şartları iyi olduğu için bizim otellerimiz tercih ediliyor. Dışarıda insanlar güneşleniyor, ocak ayı için çok güzel bir dönem. Dolayısıyla tercihlerini Antalya'dan yana yapacak çok insan var" diye konuştu.