Turizmde kişi başı gecelik harcama, ilk defa 100 doları geçti

AKDENİZTuristik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Türkiye'de kişi başı gecelik ortalama harcamanın 2024 yılında ilk defa 100 doları aşarak 105 doların üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Kavaloğlu, yeni hedefin 3 yıl içinde İspanya ve Fransa'nın geliri olan 120 dolara ulaşmak olduğunu ifade etti.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, ocak ayının ikinci haftası itibarıyla erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 15'lik artış yaşandığını açıkladı. İlk erken rezervasyon döneminin 31 Ocak'ta biteceğini belirten Kavaloğlu, "Şu an erken rezervasyonlarda yüzde 15 artış görünüyor. Özellikle Almanya ve İngiltere. Rusya'da durgunluk var, bunu kabul etmek lazım. Yurt içi pazar ciddi anlamda erken rezervasyon yaptırıyor. Bu bir alışkanlık haline geldi ve bizim için çok olumlu. Tam anlamıyla sezonun nasıl geçeceğini, mart ayı başındaki ITB Berlin Turizm Fuarı'nda göreceğiz. Önümüzdeki hafta Fitur Madrid var, İspanya'da. Uluslararası direkt rezervasyon yaptıran bütün şirketler oraya geliyor. Dolayısıyla Utrecht'te başlayan, daha sonra Fitur, şubat ayı başında İstanbul'daki EMITT fuarımız da çok önemli. Çünkü uluslararası bir ağırlama söz konusu oluyor orada. Sonra İtalya'da bir fuar, ardından Berlin sezonun tam anlamıyla nasıl geçeceğini gösteriyor. Antalya olarak hedefimiz, 18 milyonu geçmek. Antalya bu kapasiteyi kaldırabilecek ölçüde otellere sahip. Dolayısıyla 2025 hedefimiz, 18 milyon. Bu rakama ulaşmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz" dedi. Antalya'nın 2024 yılında 17 milyonu aşkın turist sayısının yanında, sadece oteller açısından 7,5- 8 milyar dolar turizm gelirine ulaştığını dile getiren Kaan Kavaloğlu, "Bu sadece oteller, uçaklar, paket turlar, acentelerin geliri. Diğerleriyle rakam çok daha farklı olur" diye konuştu.

'100 DOLARI GEÇMEK ANA HEDEFİMİZDİ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy göreve başladığı günden itibaren paket fiyatların yerine günlük geceleme fiyat üzerine düşmeye başladıklarını aktaran Kavaloğlu, "2024'te Türkiye genelinde kişi başı gecelik ortalama harcamayı 105 doların üzerinde tamamladık. Bu da bizim için çok büyük bir hedefti. 100 doları geçmek ana hedefimizdi. Bunu da başardık. Şimdiki ana hedefimiz, İspanya ve Fransa'daki 120 dolarları yakalamak. Bunu da 3 yıl içinde yakalayacağımızı düşünüyorum. İlk defa bu sene 100 doları geçtik. 2023 senesinde bu rakam 98-99 dolardı" diye konuştu.