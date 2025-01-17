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        Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncuyuz (3)

        'TÜRKİYE'NİNGELECEĞİNE İPOTEK KOYMA DEVRİ BÜTÜNÜYLE KAPANMIŞTIR'Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Serik ilçesi Belek bölgesindeki programlarının ardından kent merkezindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Antalya Gençlik Kolları 7'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:20
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        Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncuyuz (3)
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        'TÜRKİYE'NİNGELECEĞİNE İPOTEK KOYMA DEVRİ BÜTÜNÜYLE KAPANMIŞTIR'

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Serik ilçesi Belek bölgesindeki programlarının ardından kent merkezindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Antalya Gençlik Kolları 7'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Yumaklı'ya, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Osman Ertuğrul Yörük de eşlik etti.

        Bakan Yumaklı, burada partililere seslendi. Gençlik kollarının heyecanıyla kendisinin de heyecanlandığını ifade eden Bakan Yumaklı, ilçe gençlik kollarının tezahüratları nedeniyle de konuşmakta zaman zaman zorlandı. AK Parti'nin Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerini iyi okuyan, milletin ferasetine ve iradesine güvenen bir parti olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, AK Parti'nin millete efendi olmak isteyenlerin değil, aksine hizmetkar olmak isteyenlerin partisi olduğunu söyledi.

        Bakan Yumaklı, konuşmasında, "Milletimizin inanç ve değerleriyle barışıktır. Barışık olmayanlara her zaman karşıdır. Milletimizi aşağılayanların ve kökü dışarıda olan zihniyetlerin Türkiye'nin geleceğine ipotek koyma devri, inanıyoruz ki artık bütünüyle kapanmıştır. Demokrasiyi gasbetmeye çalışanların oyunları, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve milletimizin verdiği güçlü destekle her defasında bozulmuştur. Hamdolsun, tarihi yürüyüşümüz durdurulamamıştır, başaramadılar" dedi.

        Bakan Yumaklı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili Türkiye'nin Gazze'ye verdiği desteğe değinerek, şöyle konuştu:

        "Türkiye'yi mazlumlar için umudun adresi yapmak, hem bu toprakların tarihi ve jeopolitik bir özelliği, hem de milli karakterimizin gereğidir. Bunun için Gazze'deki soykırım karşısında Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sesi, en yüksek şekilde çıkmış, çıkmaya da devam edecektir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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