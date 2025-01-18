İki yılda 56 milyar TL'lik 191 otel yatırımı

TÜRKİYE'nin36 ilinde 2 yıllık dönemde, 191 yeni otel yatırımı planlanıyor. Bu otellerin toplam yatırım miktarı 56 milyar TL olarak açıklandı.

Turizm sektörü ile ilgili verilerin ayrıntılı derlendiği veri havuzu olan Turizm Databank'ın araştırmasına göre; 8 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, 2025-2026 döneminde Türkiye genelinde 3, 4 ve 5 yıldızlı toplam 191 otel açılacak. Bu otellerde 27 bin 500'den fazla oda ve 60 bine yakın yatak kapasitesi bulunuyor. Yatırımların toplam maliyeti, 56 milyar TL olarak açıklandı.

Toplam 36 ildeki 191 adet 3, 4 ve 5 yıldızlı otel veya apart gibi konaklama tesisi yatırımlarında ilk sırada, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya bulunuyor. 2025-2026 döneminde Antalya'da, toplam 18 milyar 400 milyon TL yatırımla 8 bin 369 oda ve 17 bin 183 yatak kapasiteli otel yatırımı gerçekleşecek. Antalya'da ağırlıklı 4 ve 5 yıldızlı otellerden oluşacak yeni konaklama tesisleri, Alanya, Kemer, Manavgat, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde yapılacak.

MERSİN VE İSTANBUL'DA YATIRIMLAR

Son verilere göre; en çok yatırım planlanan ikinci il 6 milyar 773 bin TL parasal değerle Mersin olurken, bu ildeki yeni konaklama tesislerinin toplamı 2 bin 447 oda ve 5 bin 812 yatak kapasitesi olacak. Parasal değer bakımından 6 milyar 542 bin TL ile İstanbul üçüncü sırada yer alırken, yatırımı planlanan 4 bin 347 oda ve 7 bin 344 yatak kapasiteli tesisten oluşuyor. İstanbul oda sayısı toplamıyla yeni yatırım sıralamasında ikinci sırada. Dördüncü sırada 4 milyar 2454 milyon TL'lik yatırımla Muğla bulunuyor. Toplam 2 bin 717 odadan oluşacak Muğla'daki yeni otellerin yatak kapasitesi 7 bin 554. Yatak sayısı bakımından Muğla, Antalya'nın ardından ikinci.

EN ÇOK YATIRIM PLANLANAN İLK 10 İL

En çok yatırım planlanan ilk 10'daki diğer iller şöyle sıralanıyor; Ankara 3 milyar 609 milyon TL'lik yatırım miktarıyla 1508 oda ve 2 bin 424 yatak. Aydın 1 milyar 825 milyon TL'lik yatırımla 579 oda ve 1118 yatak. Konya 1 milyar 112 milyon TL yatırımla 464 oda ve 956 yatak. Balıkesir 1 milyar 20 milyon TL yatırımla 438 oda ve 930 yatak. Gaziantep 633 milyon TL yatırımla 90 oda ve 157 yatak.