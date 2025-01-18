Drift yapıp sosyal medyada paylaştı, 39 bin lira ceza yedi

ANTALYA'nınAlanya ilçesinde virajlı yolda drift atarak ilerleyip, dron ile kaydedilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye 39 bin 362 lira ceza uygulandı.

Mahmutseydi Mahallesi'nde 34 COR 01 plakalı otomobiyle Kızılalan bölgesindeki virajlı yolda drift atarak ilerleyen sürücü, dron ile kaydedilen görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım sonrası harekete geçen jandarma, otomobil ile sürücüyü belirledi. Sürücüye 39 bin 362 lira, araç sahibine 6 bin 439 olmak ceza kesildi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifadesi alınan sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Alanya Kaymakamlığı da sosyal medya hesabında drif yapan sürücünün görüntüsünü 'drift atarak trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye atanlara geçit yok' başlığıyla paylaştı.