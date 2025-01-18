Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Drift yapıp sosyal medyada paylaştı, 39 bin lira ceza yedi

        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde virajlı yolda drift atarak ilerleyip, dron ile kaydedilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye 39 bin 362 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Drift yapıp sosyal medyada paylaştı, 39 bin lira ceza yedi
        ABONE OL

        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde virajlı yolda drift atarak ilerleyip, dron ile kaydedilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye 39 bin 362 lira ceza uygulandı.

        Mahmutseydi Mahallesi'nde 34 COR 01 plakalı otomobiyle Kızılalan bölgesindeki virajlı yolda drift atarak ilerleyen sürücü, dron ile kaydedilen görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım sonrası harekete geçen jandarma, otomobil ile sürücüyü belirledi. Sürücüye 39 bin 362 lira, araç sahibine 6 bin 439 olmak ceza kesildi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifadesi alınan sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Alanya Kaymakamlığı da sosyal medya hesabında drif yapan sürücünün görüntüsünü 'drift atarak trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye atanlara geçit yok' başlığıyla paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Dama'cana' kast!
        Dama'cana' kast!
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        En iyi 5 James Bond filmi
        En iyi 5 James Bond filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?

        Benzer Haberler

        Babaannesinin gaz lambasıyla başlayan antika merakı mesleği oldu
        Babaannesinin gaz lambasıyla başlayan antika merakı mesleği oldu
        İki yılda 56 milyar TL'lik 191 otel yatırımı
        İki yılda 56 milyar TL'lik 191 otel yatırımı
        flaş
        flaş
        Antalya'da yeni trend 'karavan turizmi'
        Antalya'da yeni trend 'karavan turizmi'
        Antalya'da drift yapan sürücü ve araç sahibine 45 bin 801 lira ceza kesildi
        Antalya'da drift yapan sürücü ve araç sahibine 45 bin 801 lira ceza kesildi
        Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı