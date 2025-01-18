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        Antalya'da gecekondu yangını

        ANTALYA'da çıkan yangında bir gecekondu, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:33 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:35
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        Antalya'da gecekondu yangını
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        ANTALYA'da çıkan yangında bir gecekondu, kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin, 45 dakikada söndürdüğü yangının ardından, gecekondunda kimsenin olmadığı belirlendi.

        Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 968'inci Sokak'taki gecekonduda saat 09.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gecekondudan dumanların ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, 45 dakika sonunda söndürdü. İçeride birinin olabilme ihtimali üzerine itfaiye ekibi, tuğla ve moloz yığınlarının altını kontrol ederken, gecekonduda kimsenin olmadığını belirledi. Mahalleli de itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmalarını izleyip, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Görüntülerde, gecekondunun alev alev yandığı anlar da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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