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        Bakan Uraloğlu: THY, 23 Ocak'tan itibaren haftada 3 kez Şam'a sefer düzenleyecek

        ULAŞTIRMAve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Ocak itibarıyla Türk Hava Yolları'nın haftada 3 olmak üzere Şam'a sefer düzenleyeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:40
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        Bakan Uraloğlu: THY, 23 Ocak'tan itibaren haftada 3 kez Şam'a sefer düzenleyecek
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        ULAŞTIRMAve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Ocak itibarıyla Türk Hava Yolları'nın haftada 3 olmak üzere Şam'a sefer düzenleyeceğini duyurdu.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Antalya'da Belek bölgesindeki 5 yıldızlı otelde düzenlenen Türk Hava Yolları'nın (THY) Yönetim Zirvesi'ne katıldı. Hızlı ve güvenli ulaşımın hayatın artık zorunlu bir parçası haline geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu noktada özellikle havacılık, küresel ekonomi ve sosyal ilişkilerin can damarı olarak, bu ihtiyacı karşılayan en etkin araç konumunda. Hava yoluyla artık insanlar sadece bir yerden bir yere gitmiyor, zamanı da satın alıyorlar. Hava yoluyla ulaşımı her geçen gün daha çok tercih ediyorlar. Bu noktada 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan ülkemizin bu avantajlı konumunun, potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için havacılık alanında çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik" dedi.

        10 YIL ARANIN ARDINDAN BİNGAZİ UÇUŞLARI

        23 yılda havacılık alanında çok büyük gelişmeler yaşandığını belirten Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu şöyle konuştu: "Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken; uçuş ağımıza 289 yeni nokta ekleyerek 132 ülkede 352 noktaya uçuyoruz. 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşıyoruz ama artık sınırlarımız çok daha ötelere de ulaşıyor. THY'nin 2024 yılı içerisinde yaklaşık 17 saatlik direkt uçuşla Amerika kıtasında Şili'nin başkenti Santiago'ya ya da 18 saatlik uçuşla Avustralya kıtasında Melbourne ve Sydney, ilk kez sefer düzenlemesi hepimizi gururlandırdı. Geçtiğimiz günlerde 10 yıllık bir aranın ardından Bingazi'ye yeniden seferlere başlamasını da oldukça önemli bir gelişme olarak görüyorum. Haftalık 3 frekans olarak planlanan Bingazi seferlerinin önümüzdeki dönemlerde Libya'daki Trablus ve Bingazi'den gelecek talep ve operasyonel durumlar göz önünde bulundurularak artacağını düşünüyorum."

        BAAS REJİMİNİN YIKILMASININ ARDINDAN ŞAM'A HAFTADA 3 SEFER

        Bakan Uraloğlu, Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından bölgedeki hava yolu ulaşımıyla ilgili gelişmelerin de yaşandığını söyledi. Uraloğlu, haftada 3 olmak üzere 23 Ocak itibarıyla Şam'a sefer düzenlemeye başlayacaklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "23 Ocak'ta başlayacak Şam seferleri de Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin başladığının en büyük göstergesi olmuştur. Bildiğiniz üzere Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından ilk günden itibaren aksiyon alarak yetkili ekiplerimizi, Halep ve Şam havaalanlarına mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip, tespit etmeleri amacıyla görevlendirdik. Ekiplerimiz gerekli raporlamaları yaptılar ve Suriye'de emniyet ve hava seyrüsefere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli uzmanlık ve destekleri sağlıyoruz. Aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın da Şam'a bir heyet göndererek gerekli incelemeleri yaptığını ifade etmek isterim. Haftada 3 frekans (sefer) olarak planladığımız THY'nin Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır" diye konuştu.

        UÇAĞA LAZER TUTANLAR, TAŞKINLIK YAPANLARA SERT CEZALAR

        Hava yolu seferlerini ya da uçuş güvenliğini tehlikeye düşürenlere sert cezaların geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, özellikle havalimanlarında güvenlik kontrolünde zorluk çıkaranlara, uçak içerisinde taşkınlık yapanlara, uçakların haberleşme sistemlerine müdahale, uçağa lazer tutulması durumlarıyla karşılaştıklarını ve yeni düzenleme ile sert cezaların getirildiğini kaydetti. 2002 yılında iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını 2024 yılında iç hatlarda 95 milyon 293 bin, dış hatlarda 134 milyon 694 bin yolcuya hizmet vererek direkt transit yolcularla birlikte 230 milyonun yolcunun üstüne çıkardıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Toplam yolcu trafiğinde ise 2023'e göre yüzde 7,5 artış yaşadık. 2024 yılında uçak trafiğinde de toplam 2 milyon 290 bin 581'e ulaştık. Hizmet verdiğimiz uçak trafiği de 2023'e göre yüzde 5,5 artış gösterdi. Ülkemizi havacılık alanında uluslararası bir merkeze dönüştüren İstanbul Havalimanı'mızda da 2024 yılında iç hatlarda 117 bin 764, dış hatlarda 399 bin 521 olmak üzere toplam 517 bin 285 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 17 milyon 89 bin, dış hatlarda 62 milyon 899 bin olmak üzere yaklaşık 80 milyon yolcuya hizmet verdik. Toplam yolcu trafiğinde bir önceki yıla göre yüzde 5 artış gerçekleşti" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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