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        Antalya'da sömestir tatili yoğunluğu; Konyaaltı Sahili doldu

        ANTALYA'da okulların kapanmasının ardından aileler, çocukları ile birlikte Konyaaltı Sahili'ne geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 15:00 Güncelleme: 18.01.2025 - 15:05
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        Antalya'da sömestir tatili yoğunluğu; Konyaaltı Sahili doldu
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        ANTALYA'da okulların kapanmasının ardından aileler, çocukları ile birlikte Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sömestir tatiline giren öğrenciler, sahilde bisiklet sürüp, denize girdi.

        Milyonlarca öğrenci, 17 Ocak Cuma günü ilk dönem karnesini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem sona ererken, Antalya'da yaşayan öğrenciler ve aileleri, tatilin ilk günü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya'da bazı aileler çocukları ile sahilde otururken, bazıları piknik yapmayı ve yüzmeyi tercih etti. Bazı çocuklar da sahil bandında bisiklet sürerek vakit geçirdi. Sahil bandında spor yapanların yanında yürüyüşe çıkanların olduğu da görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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