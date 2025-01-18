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        Bakan Uraloğlu: THY, 23 Ocak'tan itibaren Şam'a haftada 3 sefer düzenleyecek (3)

        FERDİTAYFUR ŞARKISI EŞLİĞİNDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Antalya İl Kadın Kolları'nın Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 17:14 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:20
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        Bakan Uraloğlu: THY, 23 Ocak'tan itibaren Şam'a haftada 3 sefer düzenleyecek (3)
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        FERDİTAYFUR ŞARKISI EŞLİĞİNDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Antalya İl Kadın Kolları'nın Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Ak Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal ve İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve MKYK Üyesi Menderes Türel ve Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oya Eronat'ın da katıldığı kongrede, Bakan Uraloğlu partililere hitap etti. Bakan Uraloğlu, konuşmasını yapmak için hazırlık yaptığı sırada, salondaki partililerden telefonlarının flaş ışıklarının açılması istendi. Karartılan salonda kısa süre önce yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur'un 'İçim yanar' parçası seslendirildi ve salondaki dev ekrana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la el ele tutuşmuş Bakan Uraloğlu'nun fotoğrafı yansıtılarak 'Sayın Bakanımız doğum gününüz kutlu olsun' yazısıyla sürpriz yapıldı. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Bakan Uraloğlu, "Sahneye çıkarken ne diyeceğimi düşünürken siz öyle bir şey yaptınız ki allak bullak oldum. Allah razı olsun hepinizden" diyerek teşekkür etti.

        'TÜRKSAT 6A YÖRÜNGESİNE GİTTİ, İŞLETMEYE ALACAĞIZ'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye belediyeciliği öğrettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "6 bin 101 kilometre yol vardı ve 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. 29 bin 730 kilometre yol yaptık ve 77 ilimiz birbirine bağlı. Otoyollarla, köprülü kavşaklarla bunları hep birlikte hayata geçirdik" dedi. 26 olan hava alanı sayısını 58'e çıkardıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, "Haberleşmede de birçok iş yaptık. Bunların hangi birini sayayım? Türksat 6A uydusu için bize öğretilmiş çaresizlikle 'siz yapamazsınız' dediler. Cumhurbaşkanımız liderliğinde dünyadaki 11 uydu üreten ülkeler arasına girerek kendi uydumuzu ürettik. Türksat 6A yörüngesine gitti. Testlerini yaptık ve artık önümüzdeki günlerde işletmeye alacağız. Birçok özelliği var ama en kıymetlisi bizim yapıyor olmamız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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