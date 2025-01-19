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        Saç spreyi kutuları patladı, binada oturanlar korkuyla sokağa çıktı

        ANTALYA'da balkondaki saç spreyi kutularının patlaması sonucu yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:00
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        Saç spreyi kutuları patladı, binada oturanlar korkuyla sokağa çıktı
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        ANTALYA'da balkondaki saç spreyi kutularının patlaması sonucu yangın çıktı. Binada oturanlar, patlama sesiyle büyük korku yaşayıp sokağa çıktı.

        Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 2228. Sokak’taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İnci Öztürk’e ait dairenin balkonundaki saç sprey kutuları büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte binada oturanlar korku içinde kendilerini sokağa attı. Öztürk’ün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, balkondaki yangına müdahale edip, alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen İnci Öztürk ile binada oturanlardan İsmail Çıngır, Aynur Arıcan ve Hediye Kulak'a ambulansta müdahale edildi.

        BİRBİRİNE SARILDILAR

        Müdahalenin ardından ambulanstan çıkan İnci Öztürk, Aynur Arıcan ve Hediye Kulak, birbirine sarıldı. İnci Öztürk, "Sakin olun, komşularıma bir şey oldu mu, komşularım" diyerek komşularını teselli etti. Komşuları ise Öztürk'ü sakinleştirmeye çalıştı.

        Dumandan etkilenen İnci Öztürk, “Balkonda bir şey patladı. Çok büyüktü, alev çıktı" dedi.

        Apartmanda oturanlardan İsmail Çıngır, “Saç spreyi patlamış. İki kadın, birinin gözü görmüyor tedbir amaçlı ambulansa götürdüler" diye konuştu.

        Aynur Arıcan ise “Balkonda saç spreyi varmış, o patlamış. Teker patladı sandım, değilmiş" ifadelerini kullandı.

        Hediye Kulak da “Çok kuvvetli patladı. Çok korktuk. Kendilerine bir şey oldu sandık ama olmamış çok şükür" diye konuştu.

        Ekipler söndürme işleminin ardından duman tahliyesi gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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