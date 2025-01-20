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        Feride Hiranur, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        ANTALYA Muratpaşa ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Feride Hiranur Demir (19), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:20
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        Feride Hiranur, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        ANTALYA Muratpaşa ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Feride Hiranur Demir (19), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Yakınlarının dün geceden beri haber alamadığı Feride Hiranur Demir'e bakmak için kuzeni sabah saatlerinde, Gençlik Mahallesi 1315 Sokak’taki 5 katlı apartmanın giriş katındaki evine geldi. Kapıyı defalarca çalan ve telefonla arayan kuzeni, Demir'e ulaşamayınca saat 11.00 sıralarında çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi. Feride Hiranur Demir'i salonda koltuk üzerinde hareketsiz gören kuzeni, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibine bilgi verildi. Hiranur'un cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Demir'in, uyku hapı ve antidepresan ilaç kullandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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