Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği Pınar, toprağa verildi

ANTALYA'da eski eşi motosiklet tamircisi Gürhan Üzer'in (42) üzerine benzin döküp ateşe verdikten 20 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Pınar Zorlu'nun (36) cenazesi, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazede anne Emine Zorlu, "Annem sana nasıl kıydılar, seni göremiyorum. Kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, geçen yıl 31 Aralık’ta saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer ile Zorlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü. Üzer, kaçmaya çalışan Zorlu’yu yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi. Şüpheli kaçarken, vücudu alevler içinde kalan kadına, çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Zorlu, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ESKİ EŞİNİN YANINA GİDERKEN İSTASYONDAN 1 KOVA BENZİN ALDI

Pınar Zorlu’ya ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gürhan Üzer ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi. Üzer, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ANNE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Antalya Şehir Hastanesi'nde 20 gündür tedavisi süren Pınar Zorlu, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Zorlu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü. Kızının cenazesi geldiği sırada Emine Zorlu, tabuta sarılıp öptü. Başörtüsü koyulan tabuta sarılan Emine Zorlu, "Annem sana nasıl kıydılar, seni göremiyorum. Kuzum benim" diye feryat etti. Emine Zorlu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenaze namazının ardından Pınar Zorlu'nun cenazesi mezarlığa götürüldüğü sırada ağabey Serhat Zorlu, en öne geçerek tabutu sırtladı. Pınar Zorlu, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.