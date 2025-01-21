Akdeniz foklarının yuvası iki mağaraya zincirli koruma

ANTALYA'da Akdeniz foklarının en önemli yuvalarından olan denizdeki Mavi Mağara ve Korsan Mağarası'na, turistik tekne girişleri yasaklandı. 'Akdeniz foklarının yatak odası' olarak nitelendirilen iki mağaranın girişi zincirle de kapatıldı.

Antalya'da doğa harikası koylara sahip. Hem tur tekneleri hem de özel yat turlarının en gözde bölgelerinden Kaş ve Demre ilçelerinde Kekova Adası ve çevresindeki koylarda bulunan mağaralar, aynı zamanda nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarının da yuvası. Turistik ve gezi amaçlı teknelerin bu mağaralara girmeleri, dünya nüfusu sadece 900, Türkiye'deki nüfusu da 120 civarında olan Akdeniz foklarının neslini ve geleceğini tehdit eden en önemli nedenlerden biri.

'CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE YASAKTIR'

Akdeniz'de Sualtı Araştırmaları Derneği'ne bağlı Akdeniz Foku Araştırma Grubu'nun (SAD-AFAG) uzun yıllardır devam eden koruma çalışmaları kapsamında, Akdeniz foklarının Akdeniz'deki en önemli iki yuvası konumundaki Kaş ilçesindeki Mavi Mağara ve Demre'deki Korsan Mağarası, turistik teknelerin girişine kapatıldı. İki mağaranın girişi zincirlendi ve üzerine ilçe kaymakamlıklarına ait 'Mağaraya girmek can güvenliği nedeniyle yasaktır' yazısı asıldı.

FOKLARI KORUMA PROJESİ

Mağaraların korumaya alınmasının; Kaş Kaymakamlığı, Demre Kaymakamlığı, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, ilçelerin jandarma komutanlıkları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü, AKUT gibi kurumların da desteğiyle SAD-AFAG ekipleri tarafından sürdürülen, Akdeniz Fokunun Muğla ve Antalya Kıyılarında Somut Adımlarla Korunması COMSTR3 Projesi kapsamında önemli bir adım olduğu kaydedildi.

'FOKLARIN SON DERECE TEDİRGİN OLDUĞUNU GÖRDÜK'

SAD-AFAG Koordinatörü Cem Orkun Kıraç, bu hayvanların, doğumhane veya yatak odaları denilebilecek bu mağaralarda yaşadığına dikkati çekerek, "Hem Korsan Mağarası hem Mavi Mağara'da sayıları, 4-5 arasında değişen Akdeniz fokları yaşıyor. Bütün açıklamalarımıza ve bilgilendirmelere rağmen bir grup var. Bu gruba bunun önemini anlatmamızın olanağı olmadığı için yavrulamada tereddütte bulunan anne Akdeniz foklarının üremesini engelliyor. Çünkü bunu mağara içindeki kızılötesi foto tuzaklar gösterdi. İçeride fokların son derece tedirgin olduğunu gördük ve fiziki önlem almak gerektiğine kanaat getirdik" dedi.