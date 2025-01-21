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        Motokurye ile baldızını öldüren sanık hakkında biri ağırlaştırılmış 2 müebbet talebi

        ANTALYA'da motokurye Ali Diken (32) ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı (26) öldüren Zeynel Boyacı (34) hakkında baldızını 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu, motokuryeyi 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:10
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        Motokurye ile baldızını öldüren sanık hakkında biri ağırlaştırılmış 2 müebbet talebi
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        ANTALYA'da motokurye Ali Diken (32) ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı (26) öldüren Zeynel Boyacı (34) hakkında baldızını 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu, motokuryeyi 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi.

        Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023'te polise başvurdu. Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak 2024'te bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide yapılan aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cenazesine ulaşıldı.

        BOŞ ARAZİYE 2 CESET GÖMMÜŞ

        Zeynel Boyacı'nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi. Zeynep Ece Aksay'ın ailesinin, 13 Ağustos 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.

        MOTOKURYEYİ BOĞMUŞ, BALDIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

        Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç.K ile birlikte adliyeye sevk edildi. Cinayetleri itiraf eden Boyacı, Ali Diken'i para meselesi ve küfrettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Boyacı'nın, şifresini öğrendiği Ali Diken'e ait banka kartından, cinayet sonrası para çektiği de belirlendi. Boyacı, baldızını ise madde bağımlısı olduğu ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        BALDIZINI ÖLDÜRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Tutuklu sanık Zeynel Boyacı ile tutuksuz sanıklar İ.B. ve M.Ç.K., Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Zeynel Boyacı ile eşi İ.B., SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken, M.Ç.K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Zeynel Boyacı, motokurye Ali Diken'i öldürdüğünü kabul ederken, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürmediğini söyledi.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Zeynel Boyacı hakkında, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu, motokurye Ali Diken yönünden ise 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti. Savcı, tutuksuz sanık İ.B.'ye 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ceza verilmesini istedi, M.Ç.K'nin ise beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaaya savunma talebi üzerine duruşmayı erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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