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        2025 TGF Türkiye Golf Turu'nda mücadele edecek sporcular belli oldu

        TGF Türkiye Golf Turu sıralama müsabakaları, 19 - 21 Ocak 2025 tarihinde Antalya Belek'te yer alan National Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nde oynandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:37 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:40
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        2025 TGF Türkiye Golf Turu'nda mücadele edecek sporcular belli oldu
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        TGF Türkiye Golf Turu sıralama müsabakaları, 19 - 21 Ocak 2025 tarihinde Antalya Belek’te yer alan National Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü’nde oynandı. Oynanan üç raund sonunda TGF Türkiye Golf Turu’nda oynamaya hak kazanan sporcuların isimleri belli oldu. 

        Sıralama müsabakalarına Ataşehir Golf Kulübü, Alanya Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, National BGK., Klassis Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Infinity Golf Kulübü, Antalya Golf Spor Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Carya Golf Kulübü, National GSK., Moda Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Club Bodrum, Olympos Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 49’u erkek, toplam 74 sporcu katıldı. Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinden TGF Yönetim Kurulu üyelerinden Murat Karaduman, Mehmed Evyap, Nejla Gerçek, Hasan Ceylan, Güray Yazıcı ile TGF Genel Sekteri İhsan Gencay Asan, TGF Milli Takım antrenörlerimizden İdris Topar ve Çağatay Ural yakından takip etti.

        Üç gün oynanan TGF Türkiye Golf Turu sıralama müsabakalarının sonunda kadınlarda; Fatma Gül Kuş, İrem Demir, Elif Gençoğuz, Elif Nihat Boztaş, Ada Zorbozan, Ayşe Altıntaş, Ayşe Demir, Aylin Evyap, Duru Taşkın, Selen Sedar, Erin Neva Yeniçelik, Melisa Özden, Elif Demirci, erkeklerde; Tuna Şahin, Tunç Aslan, Semih Engez, Rüzgar Turgun, Ömer Ersin Bilgin, Kerem Karşı, Ali Rıfat Evyap, Veli Buğra Kuş, Efe Sargın, Rüzgar Dengiz, Latif Çam, Rasim Efe Koca ve Sarp Saraçoğlu sıralama müsabakalarını geçerek TGF Türkiye Golf Turu’nda oynamaya hak kazandı.

        Ayrıca TGF Türkiye Golf Turu yarışma talimatına göre 2024 yılında başarı kriterlerine uyan sporculardan; kadınlarda Sude Bay, Deniz Sapmaz (European Team Shield Ladies’ altın madalya), Ada Narin (TGF 18 Yaş Altı Şampiyonası genç kızlar şampiyonu, erkeklerde İbrahim Tarık Aslan, Can Marko Özdemir (European Team Shield Men’s altın madalya), Berk İpeker (TGF 18 Yaş Altı Şampiyonası erkekler şampiyonu) sıralama müsabakalarına katılmadan TGF Türkiye Golf Turu’nda oynamaya hak kazandı.

        Türkiye Golf Federasyonu tarafından TGF Türkiye Golf Turu için verilecek Wild Card (iki kadın, iki erkek) hakkı kazanacak sporcular ise daha sonra TGF Milli Takımlar Komitesi ve TGF Milli Takım Antrenörleri tarafından açıklanacak. Şubat ayında başlayacak TGF Türkiye Golf Turu’nda bu yıl katılımcı sayısı her kategoride en fazla 18 erkek ve 18 kadın sporcu ile sınırlandırılacak. 2025 TGF Türkiye Golf Turu toplamda 8 ayak, her ayak da 3’er raund oynanacak.

        2025 TGF MİLLİ TAKIM ADAY KADRO KAMPI BAŞLIYOR

        Sıralama müsabakalarında TGF Türkiye Golf Turu’nda oynamaya hak kazanan sporcular, 22-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya Belek’te yapılacak Milli Takım Aday Kadro Kampı’yla sezonun ilk çalışmasına başlayacaklar.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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