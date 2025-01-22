Şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu, yol ulaşıma kapandı

ANTALYA’nın Demre ilçesinde şiddetli dolu ve yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle D400 karayolu 4 noktadan ulaşıma kapandı. Sürücülerin araçlarıyla mahsur kaldığı yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Demre’ye bağlı Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde saat 17.00 sıralarında şiddetli dolu ve yağmur etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte oluşan sel ve dolu birikintileri nedeniyle D400 karayolu ulaşıma kapandı. Yolun 4 noktasından araç geçişi durdurulurken, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iş makineleri yoldaki dolu ve çamur birikintilerini kaldırmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de bölgedeki trafiğin düzenlenmesi için çalışma yaptı. Çok sayıda sürücünün aracıyla yolda kaldığı bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, bazı araçların çamura saplanıp kaldığı görüldü.