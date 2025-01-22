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        Şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu, yol ulaşıma kapandı (2)

        SERALARDA ZARAR GÖRDÜAntalya'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde şiddetli dolu ve sel nedeniyle tarım alanları da zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:37 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:40
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        Şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu, yol ulaşıma kapandı (2)
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        SERALARDA ZARAR GÖRDÜ

        Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde şiddetli dolu ve sel nedeniyle tarım alanları da zarar gördü. Cam olanlar başta olmak üzere seralarda ciddi hasarlar meydana gelirken, üreticiler mağdur oldu. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Bugün ilçemiz ne yazık ki şiddetli bir dolu ve sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Beymelek Mahallemizde cam seralarımız başta olmak üzere büyük zarar gördü. Çiftçilerimizin ve hemşehrilerimizin yaşadığı bu mağduriyet, hepimizin ortak üzüntüsüdür. Belediyemizin tüm ekipleri ve iş makineleri şu anda sahada. Kapanan yollarımızı açmak, selin getirdiği tahribatı temizlemek ve vatandaşlarımıza destek olmak için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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