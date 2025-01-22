Şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu, yol ulaşıma kapandı (2)
SERALARDA ZARAR GÖRDÜAntalya'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde şiddetli dolu ve sel nedeniyle tarım alanları da zarar gördü.
SERALARDA ZARAR GÖRDÜ
Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde şiddetli dolu ve sel nedeniyle tarım alanları da zarar gördü. Cam olanlar başta olmak üzere seralarda ciddi hasarlar meydana gelirken, üreticiler mağdur oldu. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Bugün ilçemiz ne yazık ki şiddetli bir dolu ve sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Beymelek Mahallemizde cam seralarımız başta olmak üzere büyük zarar gördü. Çiftçilerimizin ve hemşehrilerimizin yaşadığı bu mağduriyet, hepimizin ortak üzüntüsüdür. Belediyemizin tüm ekipleri ve iş makineleri şu anda sahada. Kapanan yollarımızı açmak, selin getirdiği tahribatı temizlemek ve vatandaşlarımıza destek olmak için aralıksız çalışıyoruz" dedi.
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