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        Antalya turizminde 'tescilli lezzet' hareketi

        ANTALYA'nın tescilli lezzetleri, hem çiftçilere katkı olması hem de turizmde çeşitlilik için otellerin restoranlarında sunulacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:36 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:40
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        Antalya turizminde 'tescilli lezzet' hareketi
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        ANTALYA’nın tescilli lezzetleri, hem çiftçilere katkı olması hem de turizmde çeşitlilik için otellerin restoranlarında sunulacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hazırladığı projeye destek olan otellerle protokoller imzalanırken katılımın geniş çaplı olması bekleniyor.

        Turizm kenti Antalya, 650 bin yatak kapasitesiyle her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapıyor. Kente gelen tatilciler 5 yıldızlı turizm tesislerinde konaklıyor. Her şey dahil sistemle otelden çıkmadan tatillerini sürdüren turistlere, bazı otellerin tesis içerisinde sundukları hizmetler dikkati çekiyor. Turistin otelden dışarı çıkıp, kentte alışveriş yapmaması, restoranlara gitmemesi yıllardır eleştirilen bir konu olurken, ziyaretçilerin en azından kentle ilgili lezzetleri tatması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje geliştirdi.

        Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak’ın geliştirdiği proje kapsamında Antalya’nın tescilli ürünlerinin turizm sektöründe tanıtımı ve çiftçilere destek olunması amaçlanıyor. Irmak’ın görüştüğü Rixos Downtown Genel Müdürü Efgan Duran’dan projeye destek geldi. Otelde gerçekleştirilen geniş çaplı toplantıda yapılacaklar ve yıl içerisinde izlenecek yol haritası netleştirildi. Otelin restoranında Antalya’ya özgü tescilli ürünler için ayrı bir stant kurulacak ve ürünlerden yapılan yiyecekler turistlere sunulacak.

        DİĞER OTELLERLE DE GÖRÜŞÜLECEK

        Kentteki diğer otellerin de projeye destek vermesi, çiftçilere katkı sunması için görüşmeleri sürdüreceğini belirten İbrahim Irmak, çok sayıda alt proje ve etkinlik gerçekleşeceğini söyledi. Amaçlarının çiftçilere hizmet etmek olduğunu da kaydeden Irmak, “Tarımı sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. İşbirliği ile birlikte güzel işler başaracağız. Daha önceden Finike portakalı ve keçiboynuzuyla ilgili çalışmalar yaptık. Birçok farklı grupla çalışmalarımız da devam edecek. Bizimle çalışmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara kapımız açık" diye konuştu.

        Genel Müdür Efgan Duran ise amaçlarının tarım sektörüne katkı sunarken ürünlerin de tanıtımını yaparak kente de katkı sağlamak olduğunu söyledi. Duran, “Sürdürebilirliği bu şekilde görüyoruz. Öncelikle kendimize, çiftçimize katkı sağlamak. Coğrafi işaretli ürünleri yerinde tanıyarak, sonrasında özellikle kahvaltımızda ‘Beydağları kahvaltısı’ dedik, adını da bu şekilde düşündük. Bir kahvaltı köşesi oluşturacağız. Akşam yemeğinde de tarifleri yerinde alarak büfemizde uygulama gibi bir çalışmamız olacak" diye konuştu.

        Proje kapsamında Antalya’nın tescilli ürünleri Antalya piyazı, Antalya kabak tatlısı, Antalya serpme böreği, Antalya turunç kabuğu reçeli, Antalya bergamot kabuğu reçeli ile Alanya avokadosu, Korkuteli karyağdı armudu, Manavgat susamı, tavşan yüreği zeytini, Alanya muzu da kullanılacak ürünler arasında yer alacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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