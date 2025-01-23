Yangın yeri inceleme uzmanı Dr. Saadet Alkış: Yanan otelde güvenlik zafiyeti var

TÜRKİYE'nin ilk kadın yangın yeri inceleme uzmanı emekli akademisyen Dr. Saadet Alkış, "Yangında 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu'da kayak merkezindeki otel için tek bir cümle kurulabilir. Güvenlik zafiyeti var. İnsanlar tahliye olamamışsa burada zafiyet var demektir. 12 katlı bir yerde çarşafla tahliye, insanlara reva görülmemeli" dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin ilk kadın yangın yeri inceleme uzmanı Dr. Saadet Alkış, bir kıvılcımın nelere sebep olacağının bir kez daha görüldüğünü söyledi. Dr. Alkış, otellerin insan hareketliliğin en çok olduğu yerlerden biri olduğunu belirtti. Organize sanayi bölgelerinin itfaiye teşkilatlarının olduğunu ancak oteller bölgesinde böyle bir hazırlık olmadığını anlatan Dr. Alkış, “Bir yangın 4-10 dakika arasında bütün bir alanı kaplar. Yangın insanın olduğu her yerde çıkar. Ancak sizin yangının çıktığını haber almanız lazım. İnsansız alanlarda dahi yağmurlama sistemleri var. Onların devreye girmesi lazım. Bu sistem iyi projelendirilirse yüzde 95 oranında başarı sağlar" diye konuştu.

Yangın anında tahliyenin çok önemli olduğunu belirten Saadet Alkış, otelde bulunanların çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden ya da balkonlardan sarkarak tahliye edilmesini de eleştirdi. Bu şekilde bir tahliye yönteminin 2025 yılı Türkiye'sine yakışmadığını söyleyen Dr. Alkış, şöyle konuştu:

“Yangın yerinde 15 dakikadan fazla kalınmaması lazım. İnsanlar yangında yanarak ölmez, dumandan zehirlenerek ölür. Yanan yer otel. Akrilik malzemeler çok ve sünger yataklar var. Süngerin içerisinde yapı olarak siyanürlü malzemeler var. Bunların dumanı çok hızlı kanı kirletiyor ve iç organ kanamaları başlıyor. Bu otel için tek bir cümle kurulabilir; Güvenlik zafiyeti var. İnsanlar tahliye olamamışsa burada zafiyet var demektir. 12 katlı bir yerde çarşafla tahliye insanlara reva görülmemeli"

ANTALYA'DAKİ TURİZM TESİSLERİ GÜVENLİ Mİ?

Antalya'nın turizm cenneti olduğunu ve otel yöneticilerinin geçmiş yıllarda olası yangınlarla ilgili çok hassas olmadığını da anlatan Alkış, “Ancak son yıllarda gerçekten bu konulara eğilmeye başladılar. Antalya’mız bu yönden biraz daha şanslı. İşinin ehli yöneticiler var. İnşaat aşamalarında dahi bizden bilgi alıyorlar" dedi.