Cinayet sanığı: Kendimi yana çekince Hamit'in elindeki bıçak, Abdullah'a isabet etti

ANTALYA'da küfürleşme sonrası Abdullah Çabuk'u öldürdüğü, Hamit K.'yi yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Deniz Teker'in (31) ömür boyu hapsi istendi. Teker savunmasında, cinayeti işlemediğini belirterek, "Kendimi yana çekince Hamit'in elindeki bıçak, Abdullah'a isabet etti" dedi.

Olay, 11 Eylül 2024'te Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Teker, Abdullah Çabuk, H.D, S.T ve Hamit K., Masa Dağı mevkisinde araçta içki içtikten sonra evlerine gitmeye karar verdi. Bir süre sonra ayrılan gruptakiler, küfürleşme iddiasıyla Deniz Teker'in evinin önünde buluştu. Taraflar arasındaki tartışma sırasında Deniz Teker, iddiaya göre Hamit K.'yi kolundan, Abdullah Çabuk'u ise göğsünden bıçakladı. Abdullah Çabuk ve Hamit K., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada tedaviye alınan Abdullah Çabuk, kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Deniz Teker, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

CİNAYET BIÇAĞI MAHKEMEYE GETİRİLDİ

'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama' suçuyla hakim karşısına çıkan Deniz Teker'in, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Sanık Deniz Teker'in evinin altında bulunan kasaptan bıçak aldığı ve Hamit K. ile Abdullah Çabuk'u bıçakladığı iddiası üzerine olayda kullanılan kırmızı bıçak mahkemeye getirildi, sanık ve tanıklara gösterildi.

Deniz Teker savunmasında, komşusu H.D. ile birlikte Masa Dağı'na çıkarak alkol aldıklarını, Abdullah Çabuk, S.T. ve Hamit K.'nin sonradan yanlarına geldiğini, sohbet esnasında Hamit K.'nin kendisine küfrettiğini, komşusuyla ayrılarak evlerinin önüne gittiğini söyledi.

'ELİMDEKİ BIÇAKLA HAMİT'İ KOLUNDAN YARALADIM'

Cinayeti kabul etmeyen sanık Teker, "Telefon konuşmasının ardından Abdullah Çabuk, S.T. ve Hamit K. yanımıza geldi. Bana ayıp ettiklerini söyledim. Hamit K. omzumu tuttu. Abdullah Çabuk ise 'Senin hayatını kaydırırım' diye tehdit etti. Hamit ve Abdullah sinkaflı küfretti. Hamit'in ön şoför koltuğunun oradan bıçak aldığını gördüm. Bu esnada Abdullah beni boynumdan tutmuştu. Kendimi yana çekince Hamit'in elindeki bıçak, Abdullah'a isabet etti. Hamit K.'ye yumruk atıp, yere düşürdüm. Bıçağı yerden aldım. Hamit K. yerden kalkmıştı. Elimdeki bıçakla Hamit'i kolundan yaraladım" dedi.