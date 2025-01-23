Cinayet sanığı: Kendimi yana çekince Hamit'in elindeki bıçak, Abdullah'a isabet etti
ANTALYA'da küfürleşme sonrası Abdullah Çabuk'u öldürdüğü, Hamit K.
ANTALYA'da küfürleşme sonrası Abdullah Çabuk'u öldürdüğü, Hamit K.'yi yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Deniz Teker'in (31) ömür boyu hapsi istendi. Teker savunmasında, cinayeti işlemediğini belirterek, "Kendimi yana çekince Hamit'in elindeki bıçak, Abdullah'a isabet etti" dedi.
Olay, 11 Eylül 2024'te Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Teker, Abdullah Çabuk, H.D, S.T ve Hamit K., Masa Dağı mevkisinde araçta içki içtikten sonra evlerine gitmeye karar verdi. Bir süre sonra ayrılan gruptakiler, küfürleşme iddiasıyla Deniz Teker'in evinin önünde buluştu. Taraflar arasındaki tartışma sırasında Deniz Teker, iddiaya göre Hamit K.'yi kolundan, Abdullah Çabuk'u ise göğsünden bıçakladı. Abdullah Çabuk ve Hamit K., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada tedaviye alınan Abdullah Çabuk, kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Deniz Teker, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
CİNAYET BIÇAĞI MAHKEMEYE GETİRİLDİ
'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama' suçuyla hakim karşısına çıkan Deniz Teker'in, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Sanık Deniz Teker'in evinin altında bulunan kasaptan bıçak aldığı ve Hamit K. ile Abdullah Çabuk'u bıçakladığı iddiası üzerine olayda kullanılan kırmızı bıçak mahkemeye getirildi, sanık ve tanıklara gösterildi.
Deniz Teker savunmasında, komşusu H.D. ile birlikte Masa Dağı'na çıkarak alkol aldıklarını, Abdullah Çabuk, S.T. ve Hamit K.'nin sonradan yanlarına geldiğini, sohbet esnasında Hamit K.'nin kendisine küfrettiğini, komşusuyla ayrılarak evlerinin önüne gittiğini söyledi.
'ELİMDEKİ BIÇAKLA HAMİT'İ KOLUNDAN YARALADIM'
Cinayeti kabul etmeyen sanık Teker, "Telefon konuşmasının ardından Abdullah Çabuk, S.T. ve Hamit K. yanımıza geldi. Bana ayıp ettiklerini söyledim. Hamit K. omzumu tuttu. Abdullah Çabuk ise 'Senin hayatını kaydırırım' diye tehdit etti. Hamit ve Abdullah sinkaflı küfretti. Hamit'in ön şoför koltuğunun oradan bıçak aldığını gördüm. Bu esnada Abdullah beni boynumdan tutmuştu. Kendimi yana çekince Hamit'in elindeki bıçak, Abdullah'a isabet etti. Hamit K.'ye yumruk atıp, yere düşürdüm. Bıçağı yerden aldım. Hamit K. yerden kalkmıştı. Elimdeki bıçakla Hamit'i kolundan yaraladım" dedi.
'SALİSELİK DE OLSA BIÇAKLAMA ANINI GÖRDÜM'
Olayın görgü tanığı F.T.S., "Arkadaşımın arabasında oturuyorduk, 5 dakika sonra Deniz Teker'le arkadaşımın babası H.D. geldi. Bir süre sonra kırmızı başka bir araç geldi. Onlar 3 kişiydi ve araçtan indiler. Taraflar konuşmaya başladı. Sonra sesler yükseldi. Kırmızı aracı kullanan kişi, Deniz'e 'Küfretmedim ama şimdi ediyorum' diyerek küfretti. O sözün ardından Deniz olay yerinden kayboldu. Kırmızı araçla gelen 3 kişi gitmek için araca bindi. O esnada Deniz'i kasaptan çıkarken gördüm. Elinde bir şey yok gibiydi, eğildi ve şoför koltuğunda oturanı bıçakladı. Saliselik de olsa bıçaklama anını gördüm. Sonra Abdullah Çabuk, araçtan indi, Deniz'e doğru gidiyordu. Elini kaldırdığını gördüm. O kişi de bıçaklandı" diye konuştu.
'ÖLEN KİŞİ, DENİZ'İN ARKADAN BOYNUNU SIKIŞTIRDI'
Deniz Teker'e olay yerinde küfredildiğini ve kışkırtıldığını kaydeden eşi Çiğdem Teker, "Evde otururken bağrışma duydum. Eşime küfrediyorlardı. Eşime 'Senin hayatını kaydırırım' dediler. Ben de panikledim ve balkondan 'Deniz yukarı çık' dedim. Bu söylenenler karşısında Deniz, 'Gidin buradan' dedi. Ölen kişi, Deniz'in arkadan boynunu sıkıştırdı. Hamit ise şoför koltuğundan bıçak aldı. Sonra bordo renkli araç gitti" dedi.
Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Deniz Teker hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Deniz Teker'in tutukluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.
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