Balkan Golf Turnuvasının 7'ncisi Antalya'da başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 7'nci Balkan Açık Golf Turnuvası 74 sporcunun katılımı ile başladı.

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezindeki bir golf sahasında düzenlenen Balkan Açık Golf Turnuvası'na Türkiye dahil 9 Balkan ülkesinde toplam 74 sporcu katıldı. Kadınlar ve erkeklerde toplam 5 kategoride yapılacak yarışmalar 3 gün sürecek.

Balkan Açık Golf Turnuvası'nı düzenleyen firmanın direktör Bekir Kara, "7'nci Balkan Açık Golf Turnuvası'nı her zaman olduğu gibi yine Antalya'da düzenliyoruz. Turnuvaya 9 farklı Balkan ülkesinden 74 golfçü katıldı. Turnuva 3 gün sürecek. Bugün ilk raunduna start verdik. Cumartesi günü yapılacak olan final raundu ile hem kadınlarda hem erkeklerde birincileri belirlemiş olacağız. Toplam 5 kategoride dereceye giren sporculara ödüller vereceğiz. Antalya'da yılda yaklaşık 20 golf turnuvası düzenliyoruz. Amatörden profesyonele kadar her alanda turnuvalar düzenleyerek ülkemizin tanıtımla büyük bir katkı sunuyoruz. Bugünden önümüzdeki yılın planlamasını da yaptık. 8'inci Balkan Açık Golf Turnuvası da önümüzdeki yıl bu aylarda Antalya'da düzenlenecek" dedi.