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        Finike- Kalkan bölünmüş yol projesine 'ÇED olumlu' kararı

        ANTALYA'nın batı ilçeleri Finike'den başlayıp, Demre- Kaş- Kalkan arasında toplam 74 kilometrelik 60 metre genişliğinde, gidiş- geliş 4 şeritli, 11 köprü ve viyadük, 6 tünel ile 12 alt ve üst geçitten oluşan bölünmüş yol projesine 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:40
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        Finike- Kalkan bölünmüş yol projesine 'ÇED olumlu' kararı
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        ANTALYA'nın batı ilçeleri Finike'den başlayıp, Demre- Kaş- Kalkan arasında toplam 74 kilometrelik 60 metre genişliğinde, gidiş- geliş 4 şeritli, 11 köprü ve viyadük, 6 tünel ile 12 alt ve üst geçitten oluşan bölünmüş yol projesine 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararı verildi.

        Antalya'da Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün 2017 yılından beri gündemde olan Finike-Demre-Kaş-Kalkan bölünmüş yol projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 'ÇED Olumlu' kararı verildi. Bölünmüş yol projesi kapsamında Finike'den başlayıp Kalkan'a kadar toplam 74 kilometrelik yolun genişliğinin en az 60 metre, gidiş-geliş dört şerit, 11 köprü ve viyadük 6 tünel ve 12 adet alt ve üstgeçit planlanıyor.

        Antalya'nın doğal ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan batı kesiminde Akdeniz Sahil Yolu olarak da isimlendirilen Finike-Demre-Kaş-Kalkan Devlet Yolu Projesi'ne ilişkin Antalya Valiliği'nin 22 Haziran 2017 tarihli 'ÇED Gerekli Değildir' kararı, 2019'da Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nce iptal edildi, 2020'de Danıştay tarafından onandı. Mahkeme kararı üzerine ÇED süreci başlatılan proje kapsamında geçen yıl ocak ayında İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Demre ve Kaş ilçelerinden katılanlar, 'ÇED Olumlu' kararı çıkmaması talebinde bulunmuştu.

        TARİHİ VE DOĞAL ALANLARDAN GEÇECEK

        Diğer yandan Kekova, Myra, Andriake gibi 11 arkeolojik alan, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Kaputaş 1'inci Derece Doğal Sit Alanı dahil olmak üzere toplam 9 doğal koruma alanının ya içinden ya da yakınından teğet geçeceği belirtilen bölünmüş yol projesine karşı çıkan çevre örgütleri, projenin iptalini istiyor. Kaş Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Ahmet Akoy, projenin kıymetli tarım topraklarının olduğu üretim alanlarından, hayvancılık ve çiftçilikle geçinen dağ köylerinden, halkın ata toprakları ve evlerinin üzerinden geçerek, doğal ve sosyal hayatı bıçak gibi ikiye böleceğini söyledi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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