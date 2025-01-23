Şiddetli dolu ve yağmur, 200 dönüm seraya zarar verdi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde şiddetli dolu ve yağmurun neden olduğu zararın ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Yaklaşık olarak 200 dönüm seramızda hasar var" dedi.

Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında şiddetli dolu ve yağmur etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte oluşan sel ve dolu birikintileri nedeniyle D400 kara yolu ulaşıma kapandı. Yolun 4 noktasından araç geçişi durdurulurken, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makineleri yoldaki dolu ve çamur birikintilerini kaldırmak için çalışma yaptı. Jandarma ekipleri de bölgedeki trafiğin düzenlenmesi için çalıştı. Çok sayıda sürücünün aracıyla yolda kaldığı bölgede, bazı araçların çamura saplanıp kaldığı görüldü. Şiddetli dolu ve sel nedeniyle tarım alanları da zarar gördü. Cam olanlar başta olmak üzere seralarda ciddi hasar meydana geldi. Parçalanan camlar seraların içine saçılırken, plastik seraların naylonları yırtıldı, iskeletleri çöktü. Özellikle plastik seraların üzerinde dolu birikintileri oluştu. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılırken, ilk belirlemelere göre 40'ı cam olmak üzere 200 serada hasar oluştu.

'SERALARA GİDEN BÜTÜN YOLLAR ULAŞILMAZ YOLDA'

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Beymelek Mahallesi'ne bağlı İskele ve Kızılalan bölgesinde dün saat 16.30 gibi cereyan eden dolu, ciddi hasara yol açtı. Allah yardımcımız oldu. 16.30'dan bu yana halkımızın yanındayız. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de gerekli hasar tespitlerini yapıyor. Can kaybının olmaması sevindirici. Bölüm bölüm mal kayıplarımız çok fazla var. Yaklaşık olarak 200 dönüm seramızda hasar var. Seralara giden bütün yollar ulaşılmaz pozisyonda. Yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa sahadayız. Bu konuda kimse mustarip olmasın diye tüm çabamızı sahaya veriyoruz. Allah yeni afetler vermesin" dedi.

'KAR GİBİ BİRİKMİŞ DOLU VAR'

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise "Yaklaşık 200 serada zarar var. Bunun 40 civarı cam sera, kalanı plastik sera. Tam da hasat zamanına yakın bir dilimde hala görüldüğü üzere kar gibi birikmiş dolu var. Bölgede büyük zarar meydana geldi. Seralar, ürünler zarar gördü. Yetkililere seslenmek istiyoruz; çiftçimizin uğradığı zararın desteklenerek karşılanması gerektiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Üreticiler de ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını, seralarının zarar gördüğünü belirterek, yetkililerden yardım istedi.