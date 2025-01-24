Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kick boks şampiyonasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

        ANTALYA'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 09:45 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kick boks şampiyonasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı
        ABONE OL

        ANTALYA'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. 4 hakemin yaralandığı olaylara karışan 5 kişi gözaltına alındı.

        Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Dün akşamki bir karşılaşmada, bir sporcunun hakem tarafından diskalifiye edilmesi sonucu başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Ringde başlayan kavga salona taşarken bir kişi hakemi yumrukladı. Salonda yaşanan arbedede 4 hakem yaralanırken, olaylara karışan 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı hakemler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        73 ilden 4 bin 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da süren şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kayıpları var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kayıpları var!
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        NATO: Kriz durumundayız
        NATO: Kriz durumundayız
        5 kurşunla öldürülmüştü! Katilinin adını söylemiş!
        5 kurşunla öldürülmüştü! Katilinin adını söylemiş!
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        "Biden korkunç bir iş yaptı"
        "Biden korkunç bir iş yaptı"
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Kick boks şampiyonasında kavga! 4 hakem yaralandı
        Kick boks şampiyonasında kavga! 4 hakem yaralandı
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        ABD'den dikkat çeken Panama ziyareti
        ABD'den dikkat çeken Panama ziyareti
        "2 kırmızı kart verilmedi"
        "2 kırmızı kart verilmedi"
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!

        Benzer Haberler

        Antalya'da kick boks şampiyonasında çıkan kavgada 4 hakem yaralandı
        Antalya'da kick boks şampiyonasında çıkan kavgada 4 hakem yaralandı
        Antalya'da "Litografi ve Resim" sergisi açıldı
        Antalya'da "Litografi ve Resim" sergisi açıldı
        Antalya'da 6 kişi nitelikli yağma suçundan tutuklandı
        Antalya'da 6 kişi nitelikli yağma suçundan tutuklandı
        Şiddetli dolu ve yağmur, 200 dönüm seraya zarar verdi
        Şiddetli dolu ve yağmur, 200 dönüm seraya zarar verdi
        Antalya'daki çiçek sektörü temsilcileri, Kenya'daki sektör paydaşlarıyla bu...
        Antalya'daki çiçek sektörü temsilcileri, Kenya'daki sektör paydaşlarıyla bu...
        Doğum gününü nakledilen yeni karaciğeriyle kutladı
        Doğum gününü nakledilen yeni karaciğeriyle kutladı