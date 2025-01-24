Eski sevgilisinin arkadaşını öldüren sanık için müebbet talebi

ANTALYA'da eski sevgilisi Papatya K.'yi (33) kendisinden korumak isteyen güvenlik görevlisi Bekir Kılıç’ı (48) bıçaklayarak öldüren Metin Almaz (29) hakkında ömür boyu hapis talebiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Almaz, "Amacım öldürmek değildi" dedi.

Olay, 17 Haziran 2024'te saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi Bekir Kılıç ile Papatya K. sohbet ettikleri sırada, kadının eski sevgilisi Metin Almaz geldi. Metin Almaz, Papatya K.'ye saldırırken, Bekir Kılıç durdurmaya çalıştı. Metin Almaz, Kılıç'ı göğüs kısmından bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Metin Almaz'ı suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Almaz, tutuklandı. Papatya K. ile Metin Almaz arasında 21 Nisan'da darp olayı yaşandığı, taraflar hakkında Yenikapı Polis Merkezi Amirliği'nde işlem yapıldığı belirtildi.

'Kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapsi istenen sanık Metin Almaz, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları ve Bekir Kılıç'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Metin Almaz, nişanlısı olduğunu öne sürdüğü Papatya K.'nin para karşılığı başka erkeklerle ilişki yaşadığını öne sürdü. Olay tarihinden 3 ay önce maktul Bekir Kılıç'ın Papatya'ya mesaj attığını gördüğünü, bu nedenle de telefonda tartıştıklarını öne süren Almaz, “Bıçaklama olayından 3 gün önce Papatya'yı gördüm. Yanında Bekir vardı. Sonra kaldığım lojmana gidip üzerimi değiştirdim. Dışarı çıktığımda Papatya'nın yanında 3-4 kişi vardı. Papatya beni gördü ve yanındakilere 'Bunu dövün' dedi. Onlar da beni darbetti. O olaydan sonra bıçak taşımaya başladım" dedi.

'BEKİR ÖNCE BANA KÜFRETTİ, SONRA BİBER GAZI SIKTI'

Bekir Kılıç'ı kasten öldürmediğini ileri süren sanık Almaz, olay günü gece saatlerinde lojmana giderken Papatya K.’yi yanında bir müşteri ile gördüğünü belirterek, “Beni görünce müşteriye dönüp yine 'Bunu döv' dedi. Ben de nişanlısı olduğumu söyleyince müşteri bana bir şey yapmadı. Oradan ayrılarak lojmana gittim. Bir süre sonra Yener Ulusoy Caddesi'ne gittiğimde Papatya'nın yanında Bekir Kılıç vardı. Papatya'nın Bekir ile görüşmesini istemiyordum. Papatya Bekir'e beni dövmesi gerektiğini söyledi. Bekir önce bana küfretti. Sonra biber gazı sıktı. Kaçmak istedim, kaçamadım. Bekir tahta parçasıyla bana vurdu. Kendimi korumak amacıyla bıçağı çıkardım ve salladım. Bıçak maktulün neresine isabet etti bilmiyorum. Amacım öldürmek değildi. Papatya hamileydi ona zarar gelsin istemiyordum" diye konuştu.