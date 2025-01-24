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        Eski sevgilisinin arkadaşını öldüren sanık için müebbet talebi

        ANTALYA'da eski sevgilisi Papatya K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:35 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:40
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        Eski sevgilisinin arkadaşını öldüren sanık için müebbet talebi
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        ANTALYA'da eski sevgilisi Papatya K.'yi (33) kendisinden korumak isteyen güvenlik görevlisi Bekir Kılıç’ı (48) bıçaklayarak öldüren Metin Almaz (29) hakkında ömür boyu hapis talebiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Almaz, "Amacım öldürmek değildi" dedi.

        Olay, 17 Haziran 2024'te saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi Bekir Kılıç ile Papatya K. sohbet ettikleri sırada, kadının eski sevgilisi Metin Almaz geldi. Metin Almaz, Papatya K.'ye saldırırken, Bekir Kılıç durdurmaya çalıştı. Metin Almaz, Kılıç'ı göğüs kısmından bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Metin Almaz'ı suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Almaz, tutuklandı. Papatya K. ile Metin Almaz arasında 21 Nisan'da darp olayı yaşandığı, taraflar hakkında Yenikapı Polis Merkezi Amirliği'nde işlem yapıldığı belirtildi.

        'Kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapsi istenen sanık Metin Almaz, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları ve Bekir Kılıç'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Metin Almaz, nişanlısı olduğunu öne sürdüğü Papatya K.'nin para karşılığı başka erkeklerle ilişki yaşadığını öne sürdü. Olay tarihinden 3 ay önce maktul Bekir Kılıç'ın Papatya'ya mesaj attığını gördüğünü, bu nedenle de telefonda tartıştıklarını öne süren Almaz, “Bıçaklama olayından 3 gün önce Papatya'yı gördüm. Yanında Bekir vardı. Sonra kaldığım lojmana gidip üzerimi değiştirdim. Dışarı çıktığımda Papatya'nın yanında 3-4 kişi vardı. Papatya beni gördü ve yanındakilere 'Bunu dövün' dedi. Onlar da beni darbetti. O olaydan sonra bıçak taşımaya başladım" dedi.

        'BEKİR ÖNCE BANA KÜFRETTİ, SONRA BİBER GAZI SIKTI'

        Bekir Kılıç'ı kasten öldürmediğini ileri süren sanık Almaz, olay günü gece saatlerinde lojmana giderken Papatya K.’yi yanında bir müşteri ile gördüğünü belirterek, “Beni görünce müşteriye dönüp yine 'Bunu döv' dedi. Ben de nişanlısı olduğumu söyleyince müşteri bana bir şey yapmadı. Oradan ayrılarak lojmana gittim. Bir süre sonra Yener Ulusoy Caddesi'ne gittiğimde Papatya'nın yanında Bekir Kılıç vardı. Papatya'nın Bekir ile görüşmesini istemiyordum. Papatya Bekir'e beni dövmesi gerektiğini söyledi. Bekir önce bana küfretti. Sonra biber gazı sıktı. Kaçmak istedim, kaçamadım. Bekir tahta parçasıyla bana vurdu. Kendimi korumak amacıyla bıçağı çıkardım ve salladım. Bıçak maktulün neresine isabet etti bilmiyorum. Amacım öldürmek değildi. Papatya hamileydi ona zarar gelsin istemiyordum" diye konuştu.

        'OĞLUMU KUMPASA GETİRİP ÖLDÜRDÜLER'

        Oğlunu kaybettiği için üzgün olduğunu belirten Halil Kılıç, "Sanığın ifadeleri tamamen yalan. Kendisinden şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. 200'ü aşkın gündür perişanız. Evladımız gitti. Oğlumun giysisini giyiyorum. Papatya denen kadın, komplo kurdu. Oğlumu kumpasa getirerek öldürdüler. Kadının da yardım ve yataklığı vardır. Oğlum küfür bile etmez. Bu sanığın en ağır cezayı aldığı gün, oğlumun bayramı olacak" ifadelerini kullandı.

        Sanığın en ağır cezayı almasını isteyen anne Esma Kılıç, "Tek varlığım, tek çocuğumu elimden aldı. Benim evladımın gözleri açık gitti. En ağır cezayı almasını istiyorum. 3 yıl sonra çıkıp elini kolunu sallayarak gezmesin" dedi.

        'YERDE YATAN ŞAHSIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM'

        Olay günü Kılıç ve Almaz'ın kavgalarına şahit olan Murat G., "O gün kimliğimi kaybetmiştim. Eşim ve çocuğumla otelde kalacaktık. Kimliğimi kaybettiğim için karakola gidiyordum. O esnada bir bayan geldi. Para karşılığı cinsel birliktelik yaşamak istediğini söyledi. Ben de tersledim. Sonra bir gürültü koptu. Bir baktım köşe başında kavga çıktı. Yerde yatan şahsın öldüğünü gördüm. Bana para karşılığı cinsel birliktelik teklif eden kadınla, olay yerindeki kadın aynı şahıstı" ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, olay anına ait görüntülerin iyileştirilmesi amacıyla Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilmesine, Papatya K.'nin dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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