Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kick boks şampiyonasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı (2)

        4SPORCU VE ANTRENÖR SERBESTAntalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan kavga sonrası gözaltına alınan Antrenör B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:17 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kick boks şampiyonasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı (2)
        ABONE OL

        4SPORCU VE ANTRENÖR SERBEST

        Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan kavga sonrası gözaltına alınan Antrenör B.Ç. ile sporcuları F.G., Y.O., Ç.B. ve M.M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç. ile sporcuları, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavganın, F.G.'nin müsabaka sırasında diskalifiye edilmesiyle başladığı belirlendi. Diskalifiye kararı üzerine tepki gösteren Antrenör B.Ç.'nin hakemi yumrukladığı, sporcuların da kavgaya karıştığı ileri sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        "Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz"
        "Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Antalya'da öğrenciler sömestr tatilini Serik Bilim Köyü'nde geçiriyor
        Antalya'da öğrenciler sömestr tatilini Serik Bilim Köyü'nde geçiriyor
        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Finike'de restorasyon yapılan camileri...
        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Finike'de restorasyon yapılan camileri...
        Antalya'da ruhsatsız 19 tabanca ve 20 av tüfeği ele geçirildi
        Antalya'da ruhsatsız 19 tabanca ve 20 av tüfeği ele geçirildi
        Antalya'da güvenlik görevlisini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısın...
        Antalya'da güvenlik görevlisini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısın...
        Antalya'da 5 bin kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
        Antalya'da 5 bin kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
        Kumluca'da jandarma ekipleri, vatandaşlara trafik kurallarını anlattı
        Kumluca'da jandarma ekipleri, vatandaşlara trafik kurallarını anlattı