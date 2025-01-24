Kick boks şampiyonasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı (2)

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan kavga sonrası gözaltına alınan Antrenör B.Ç. ile sporcuları F.G., Y.O., Ç.B. ve M.M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç. ile sporcuları, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavganın, F.G.'nin müsabaka sırasında diskalifiye edilmesiyle başladığı belirlendi. Diskalifiye kararı üzerine tepki gösteren Antrenör B.Ç.'nin hakemi yumrukladığı, sporcuların da kavgaya karıştığı ileri sürüldü.

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