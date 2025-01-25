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        10 yaşındaki kardeşi tarafından yatağında ölü bulundu

        ANTALYA'da Kadir Yaman (24), kardeşi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:30
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        10 yaşındaki kardeşi tarafından yatağında ölü bulundu
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        ANTALYA'da Kadir Yaman (24), kardeşi S.Y. (10) tarafından odasında ölü bulundu. Yaman'ın psikolojik ilaçlar kullandığı öğrenilirken, vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet izine rastlanmadı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 790 Sokak’taki 8 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Birlikte yaşadıkları annesinin evde olmadığı sırada Kadir Yaman'dan haber alamayan kardeşi S.Y., odasına girdi. Ağabeyi Kadir Yaman'ı odasında yatak üzerinde sırt üstü hareketsiz gören S.Y., komşulardan yardım istedi. Apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi yaptığı incelemede Kadir Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen belediye tabibi ölümü şüpheli buldu. Olay yeri inceleme ve savcının çalışmasının ardından Kadir Yaman'ın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Psikolojik ilaçlar kullandığı öğrenilen Yaman'ın cansız bedeninde herhangi bir darp, kesici ve delici alet izinin olmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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