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        MHP'li Durmaz: Ya silahlar gömülecek ya silahı tutanlar

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kamuoyuyla paylaştığı fikir ve düşüncelerinin terör sorununun kökten çözümünü ortaya koyan bir iradenin ifadesi olduğunu belirterek, "Ya silahlar gömülecek ya silahı tutanlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:45
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        MHP'li Durmaz: Ya silahlar gömülecek ya silahı tutanlar
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kamuoyuyla paylaştığı fikir ve düşüncelerinin terör sorununun kökten çözümünü ortaya koyan bir iradenin ifadesi olduğunu belirterek, "Ya silahlar gömülecek ya silahı tutanlar" dedi.

        MHP'nin Antalya, Isparta ve Burdur illeri Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Antalya'da bir otelde yapıldı. Üç ilin belediye meclis üyelerinin yer aldığı toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Antalya milletvekilleri Abdurrahman Başkan ve Hilmi Durgun ile il başkanları ve parti yöneticileri katıldı.

        Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında ihmali olanlar kadar sorumluların tespit edilip hak ettiği cezayı almalarının kamu vicdanının beklentisi olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bu konuyla alakalı adli soruşturma ve kovuşturma devam etmektedir. Olaydan 40 gün önce otelin yangın sistemlerindeki eksikliği raporlayan Bolu Belediyesi'nin 9 gün önce otelin restoran kısmına nasıl ruhsat verdiği ve belediye itfaiyesinin 35 kilometrelik mesafedeki yangın yerine 1 saat gibi kahredici bir sürede neden ulaşmadığı da elbette hesabı sorulacak hususlardır. Belediye başkanı değil de sosyal medya şaklabanı gibi davranan ve hemen her konuya dair açıklamalar yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'nin eş, dost, akraba belediyeciliğine uygun olarak belediye başkan yardımcısı yaptığı itfaiye biriminden sorumlu dayısının oğlu ne kadar çabalarsa çabalasın, faciaya dair kendi ağızlarıyla itiraf ettikleri kusurlarının ve ihmallerinin hesabını vermelidir" diye konuştu.

        TERÖR SORUNUNUN KÖKTEN ÇÖZÜMÜ

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim ayı itibarıyla kamuoyuyla paylaştığı fikir ve düşüncelerinin 40 yıldır ayağa pranga yapılan terör sorununun kökten çözümünü ortaya koyan bir iradenin ifadesi olduğunu belirten Durmaz, şöyle konuştu:

        "Liderimizin uzattığı el, bin yıllık kardeşliğin arasına fitne yuvası olarak konuşlandırılan terör örgütünün tasfiyesini amaçlayan eldir. Liderimizin uzattığı el, Türkiye'yi terörden arındırma çağrısıdır. Milliyetçi, Ülkücü Hareket olarak bilge liderimizin öncülüğünde bin yıllık kardeşliği yaşama ve yaşatma tarafındayız. Et ve tırnağı birbirinden kimsenin ayıramayacağını ifade ediyor. Altını kalın bir şekilde çiziyoruz, bizim derdimiz terörün her türlüsüyledir. Türk Devleti, her alanda ilerlemesinin önündeki en büyük engel olan bu terör melanetini kökünden kazıyıp atacaktır. Terör örgütüne ve destekçisi ülkelere diyoruz ki; ya silahlar gömülecek, ya silahı tutanlar. Bunun arası veya pazarlığı yoktur ve olmayacaktır."

        KIRMIZI KARTINI ÖNCE ÖZCAN'A GÖSTER

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ülkü Ocakları ile Milli Eğitim Bakanlığı ile arasında imzalanan protokolle ilgili sözlerine de tepki gösteren Durmaz, şunları söyledi:

        "Hizmetle anılması gereken belediyeleri, hemen her gün bir yolsuzlukla ve usulsüzlükle gündeme gelen CHP'nin 'Kırmızı Kart' projesiyle seviyesini bir kez daha gösteren Genel Başkanı Özgür Özel, Ülkü Ocaklarımızla, Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokolü hiç okumadan, idrak etmeden mal bulmuş mağribi gibi üzerine atlayıp, Ülkü Ocakları'nın eğitimle alakası olmadığını söylemiş. Ülkü Ocakları, hepimizin yetiştiği irfan yuvasıdır. CHP Genel Başkanına tavsiyemiz kırmızı kartını önce Tanju Özcan'a, sonra da yolsuzluğun, kayırmacılığın markası haline gelen belediyelerine göstermesidir."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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