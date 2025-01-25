Kamyonetle çarpışan otomobil, bayiye daldı; o anlar kamerada

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarpışma anı ve otomobilin galeriye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin kamyonetle çarpıştıktan sonra kaldırıma çıkıp, bayiden içeri girdiği ve sıfır araca çarptığı görüldü. Bayi içindekilerin de panikle kaçmaya çalıştığı anlar, görüntülerde yer aldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Güller Pınarı Mahallesi Keykubat Bulvarı’ndaki Ticaret Lisesi karşısında meydana geldi. Kontrolsüz kavşaktan yola çıkan H.G. idaresindeki 07 NJ 251 plakalı otomobil, kamyonete yandan çarptı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, kaldırıma çıkıp, sıfır araç satışı yapılan bayiye daldı. Bayinin vitrinini yıkıp, içeri giren otomobil, park halindeki sıfır araca çarptı. Otomobilde, sıfır araçta ve bayide hasar meydana geldi.

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