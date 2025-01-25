Alanyaspor – Başakşehir FK: 5-4
STAT:GAİN Park StadyumuHAKEMLER: Emre Kargın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora ÖzkaraALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk.
STAT:GAİN Park Stadyumu
HAKEMLER: Emre Kargın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 62 Augusto), Richard, Fatih Aksoy (Dk. 62 Janvier), Makouta, Hwang, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 45+2 Efecan Karaca)
BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Opoku, Berat Özdemir (Dk. 87 Ömer Ali Şahiner), Deniz Türüç (Dk. 75 Yusuf Sarı), Kemen, Crespo, Davidson (Dk. 75 Figueiredo), Keny (Dk. 87 Djalo), Piatek
GOLLER: Dk. 13 Cordova, Dk. 23 Yusuf Özdemir, Dk. 80 Richard, Dk. 82 Augusto, Dk. 90+1 Hadergjonaj (P) (Alanyaspor) – Dk. 20 Deniz Türüç, Dk. 29 Piatek, Dk. 57 Crespo, Dk. 90+7 Piatek (P) (Başakşehir FK)
SARI KARTLAR: Aliti, Makouta, Balkovec, Hwang, Janvier, Augusto, Richard, Lima (Alanyaspor) - Ousseynou Ba, Piatek, Muhammed Şengezer, Crespo, Ömer Ali Şahiner (Başakşehir FK)
Süper Lig'in 21’inci haftasında Alanyaspor sahasında Başakşehir FK’yı konuk etti. Mücadele 5-4 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.
13’üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Richard orta sahada baskıyla kazandığı topu ceza sahası önünde bulunan Cordova ile buluşturdu. Cordova’nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
20’nci dakikada Başakşehir FK beraberliği yakaladı. Sol taraftan gelişen atakta Piatek'in arka direğe gönderdiği pasta topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1
23’üncü dakikada Alanyaspor tekrardan öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Yusuf Özdemir’in vuruşu ağlara gitti: 2-1
25’inci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Fatih Aksoy'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Özdemir'in vuruşunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.
29’uncu dakikada Başakşehir FK tekrardan skoru beraberliğe getirdi. Sağ taraftan gelişen atakta Keny'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği topta, Hadergjonaj'dan seken topu iyi takip eden Piatek topu boş kaleye attı: 2-2
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
57’nci dakikada Başakşehir FK öne geçti. Merkezden yapılan atakta Davidson'un şutu savunmadan dönerken, dönen topa ceza sahası dışarısından sert vuran Crespo topu ağlarla buluşturdu: 2-3
73’üncü dakikada Başakşehir FK’nın sağ taraftan gelişen atağında Kemen'in pasında sol çaprazda topla buluşan Piatek'in plase vuruşunda falso alan top direkten oyuna alanına geri döndü. Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.
80’inci dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ taraftan gelişen atakta Hwang'ın ceza sahasına içerisine gönderdiği topla arka direkte buluşan Richard'ın vuruşu fileleri havalandırdı: 3-3
82’nci dakikada Alanyaspor tekrardan öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Augusto'nun şutunda top ağlarla buluştu: 4-3
89’uncu dakikada Alanyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Augusto’nun ortasında topa yükselen Efecan Karaca kaleci Muhammed Şengezer’in müdahalesiyle yere düştü. Hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.
90+1’inci dakikada Alanyaspor penaltı vuruşuyla 2 farkla öne gençti. Penaltı noktasında topun başına geçen Hadergjonaj topu sağ köşeye göndererek fileleri havalandırdı: 5-3
90+5’inci dakikada Başakşehir FK’da Kemen’in ceza sahasına gönderdiği ortasında topu kontrol etmek isteyen Piatek, Lima’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Emre Kargın beyaz noktayı gösterdi.
90+7’de Başakşehir FK skoru 1’e indirirken beyaz noktada topun başına geçen Piatek topu sağ köşeye gönderdi: 5-4
Mücadelede 5-4 ev sahibi ekip Alanyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.
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