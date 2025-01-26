Atık kumaşlar, işlemeli çantalara dönüşüyor

ANTALYA Olgunlaşma Enstitüsü, 'Geleneksel ve Sanatsal İfadeyle İklim Değişikliği Projesi' kapsamında atık kumaşları çantaya dönüştürüyor. Enstitü Müdürü Emine Erkal, “Geleneksel desenleri, atık malzemeler uygulayarak sanatsal bir yapıya dönüştürüyoruz. Proje kapsamında hedefimiz sıfır atık" dedi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve sıfır atık projesinin yaygınlaşmasına destek olmak için 'Geleneksel ve Sanatsal İfadeyle İklim Değişikliği Projesi'ni hayata geçirdi. Kullanılmayan ve eskiyen atık kumaşlardan çanta üretimine geçen enstitü, ev tekstiliyle aksesuarlara da kot motifler ekledi. Atık malzemelerden yapılan çanta ve aksesuarlara geleneksel işlemeler de eklendi.

'KOT PANTOLONLARA GELENEKSEL MOTİFLER'

Programa yoğun talep oluştuğunu belirten Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan 'Geleneksel ve Sanatsal İfadeyle İklim Değişikliği' programı doğrultusunda çalışmalara başladık. Atık malzemeleri birleştirerek yeniden sanata dönüştürüyoruz. Şu anda da kot ve normal kumaşları değerlendirerek öncelikle çanta, ev tekstili ve giyim aksesuarı malzemeleri üretiyoruz. Giymediğimiz, modası geçmiş kot pantolonlarımıza geleneksel motifler ekliyoruz. Özellikle nakış ve tel kırma işliyoruz. Geleneksel desenleri atık malzemeler üzerine geleneksel tekniklerle uygulayarak sanatsal bir yapıya dönüştürüyoruz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ SIFIR ATIK'

Sıfır atık projesi kapsamında atık malzemeleri değerlendirerek doğaya verilen zararın en aza indirilmesi için dönüşüm çalışmaları yaptıklarını belirten Erkal, “Proje kapsamında hedefimiz sıfır atık. Her türlü atık malzemeyi nasıl dönüştürebiliriz, bunun peşindeyiz. İklim değişikliğiyle birlikte her şeyi fütursuzca harcadığımız sürece çocuklarımıza hiçbir şey kalmayacak. Biz de bunun derdindeyiz. Aynı zamanda geleneksel sanatımızı da sürdürmek istiyoruz. Bu ikisi birleşince birbirinden güzel eserler ve çalışmalar ortaya çıkıyor. Bizim hobi kurslarından farkımız, sanatsal ve kreatif çalışmalar yapıyor olmamız" ifadelerini kullandı.