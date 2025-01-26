Adıyamanlı depremzede sporcu, milli takıma seçildi

ANTALYA'da düzenlenen satranç şampiyonasında, Adıyamanlı depremzede sporcu 11 yaşındaki Kürşat Coşkun, Türkiye 10'uncusu olarak milli takıma seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın ödül töreni, gerçekleştirildi. Şampiyonada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 7-12 ve 13-18 yaş gruplarında 2 bin 700'den fazla yarışmacı satrançtaki yeteneklerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti.

Serik ilçesi Belek bölgesindeki bir otelde düzenlenen törene, Vali Hulusi Şahin, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Konyaaltı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Buğrahan Bozkurt, TSF Başkanı Fethi Apaydın, satranç yarışmacıları ve kent sakinleri katıldı.

'SATRANÇ SPORUNDA DÜNYAYA ÖRNEK OLUYORUZ'

Törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin satranç sporunda dünya çapında başarılar elde ettiğini vurgulayan Vali Şahin, "Son yıllarda Türkiye, bazı alanlarda dünyaya örnek olacak büyük mesafeler kat etmiştir. Bu alanlardan biri de satranç sporudur. Satranç sporunda, küçükler ve yıldızlar kategorisinde dünya çapında en fazla lisanslı oyuncuya sahip ülke konumundayız. Gençlerimiz, satrancın kazandırdığı disiplin, kalite ve beyin jimnastiği sayesinde hangi alanda çalışırsa çalışsınlar çok başarılı olacaklardır. Bu süreçte, çocuklarını bu organizasyonlara dahil eden tüm ailelere ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Hulusi Şahin ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Adıyamanlı depremzede sporcu Kürşat Coşkun, turnuvada elde ettiği 10'unculuk derecesiyle milli takıma seçildi. Kürşat Coşkun ile gurur duyduğunu belirten babası Celalettin Rumi Coşkun, "Oğlum Kürşat uzun süredir satranç sporuyla uğraşıyor. Birkaç kez Antalya'da düzenlenen turnuvaya katılmıştı. Bu yıl, şampiyonada Türkiye 10'uncusu olarak milli takıma seçildi. Ailece bizi çok mutlu etti. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.