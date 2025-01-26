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        SOLOTÜRK, Antalya semalarında

        TÜRK Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan gösteri uçağı SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri dolayısıyla Antalya semalarında uçuş gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:56 Güncelleme: 26.01.2025 - 13:00
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        SOLOTÜRK, Antalya semalarında
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        TÜRK Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan gösteri uçağı SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri dolayısıyla Antalya semalarında uçuş gerçekleştiriyor.

        Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibinde yer alan SOLOTÜRK, deniz üstü eğitim uçuşlarına Antalya semalarında devam ediyor. F-16 jet savaş uçağı SOLOTÜRK, 22-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği eğitim uçuşlarında vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor. SOLOTÜRK sosyal medya hesabından pazar günü Antalya'daki uçuş programı paylaşıldı. Paylaşımda eğitim uçuşlarının 11.00-11.30 ile 15.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.

        GÖZLER GÖKYÜZÜNE ÇEVRİLDİ

        SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki gösterisini izlemek isteyenler, uçak sesini duyar duymaz gözlerini gökyüzüne çeviriyor. Konyaaltı Sahili üzerinde SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşunu takip etmek isteyenler ise soluğu dışarıda aldı. Yarım saat süren eğitim uçuşunu çevredekiler seyrederken fotoğraf çekip, canlı yayın yaptı. Turistlerin de dikkatini çeken gösteriyi, bazı izleyiciler ise denizde yüzerken takip etti.

        Uçuşu takip eden Ferhat Özkaya, “Allah devletimize zeval vermesin. Güçlü bir devletimiz var. SOLOTÜRK de bunun hakkını verdi. Güzeldi" diye konuştu.

        SOLOTÜRK'ün uçuşunu ilk kez izlediğini belirten Yağmur Kerem Özkaya ise “Gösteri büyüleyiciydi. Çok keyifliydi" dedi.

        Hava şartlarına göre yapılan uçuş programı değişikliklerini sosyal medya hesaplarından duyurarak takipçilerini bilgilendiren SOLOTÜRK, önümüzdeki günlerde de Antalya semalarında eğitim uçuşlarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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