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        7'nci Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da sona erdi

        ANTALYA'da Golf-Mad tarafından düzenlenen 7'nci Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:00
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        7'nci Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da sona erdi
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        ANTALYA'da Golf-Mad tarafından düzenlenen 7'nci Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası sona erdi.

        Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen 7'nci Balkan Open Golf Turnuvası, Belek Turizm Merkezi’ndeki Antalya Golf Kulubü sahalarında Türk golfçülerin yanı sıra Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Slovakya, ABD, Almanya ve İsviçre olmak üzere 9 ülkeden 74 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Üç gün süren turnuvada, Erkekler Gross kategorisinde Türkiye'den Durmuş Keçeli 222 puanla birinci, Kosovalı Azer Bislimaj 234 puanla ikinci, Bosna Hersekli Tihomir Parlov 241 puanla üçüncü oldu.

        Kadınlar Gross kategorisinde ise Rus İrina Nesterova birinci, Kosovalı Geresa Arifi 253 puanla ikinci olurken, Rus Larisa Chudnova üçüncülüğü elde etti.

        Erkeklerde en uzun vuruş ödülünü Durmuş Keçeli, kadınlarda Rus Larisa Chudnova kazanırken, erkekler çukura en yakın vuruş ödülünü Kosovalı Azer Bislimaj, kadınlarda ise Bosna Hersekli Alma Mekic Tataragic kazandı.

        Dereceye girenlere kupa ve madalyaları turnuva sonunda düzenlenen törenle, Golf-Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara tarafından verildi.

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