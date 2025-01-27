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        Refleksiyle eşini kazadan kurtardı

        ANTALYA'davideo çekmek için kaldırımda duran sosyal medya fenomenleri Özlem Erdoğan (23), Mert Can Erdoğan (24) ve arkadaşları Koray Uygun, kazadan kıl payı kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:11 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:15
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        Refleksiyle eşini kazadan kurtardı
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        ANTALYA'davideo çekmek için kaldırımda duran sosyal medya fenomenleri Özlem Erdoğan (23), Mert Can Erdoğan (24) ve arkadaşları Koray Uygun, kazadan kıl payı kurtuldu. Kayarak kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan eşi Mert Can Erdoğan'ın son anda müdahalesi ile kurtulan Özlem Erdoğan, büyük korku yaşadı.

        Sosyal medyada fenomeni Özlem Erdoğan ve eşi Mert Can Erdoğan, 21 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında video çekmek için arkadaşları Koray Uygun ile Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde buluştu. Aralarında videoya ilişkin konuştukları sırada Mert Can Erdoğan bir otomobilin kayarak, hızla üzerlerine geldiğini gördü. Erdoğan, aracın çarptığı kaldırımın ucunda bulunan eşi ile arkadaşını hızla kendisinin bulunduğu yere doğru çekti. Önce kaldırıma çarpan otomobil, yere düşen Özlem Erdoğan'ın bulunduğu noktaya çıkarak durdu. Kazanın ardından lastiği patlayan otomobilin sürücüsü kaçarken, Erdoğan çifti ile arkadaşları Uygun büyük panik yaşadı. Aracın kendisine çarpmasından kıl payı kurtulan Özlem Erdoğan, korkudan bir süre kendine gelemedi. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile 3'lünün çektiği video kaydına yansıdı.

        'SON VİDEOMUZ OLABİLİRDİ'

        Mert Can Erdoğan, "Orada video çekiyor, gülüp eğleniyorduk. Tam arkadaşıma döndüğüm sırada bir arabanın kayarak bize doğru geldiğini gördüm. O sırada eşimi ve arkadaşımı bulundukları yerden çektim. Onları, o an oradan çekmeseydim; büyük bir felaketle karşılaşacaktık. Video uğruna ölümden döndük. Eğer onları çekmeseydim son videomuz olabilirdi. Sonrasında araç kaldırıma çarpıp, arkasına bile bakmadan kaçtı" dedi.

        'DÖNDÜĞÜMDE ARABAYLA BAKIŞIYORDUK ADETA'

        Özlem Erdoğan ise "Videoda ne konuşsam diye düşünürken arabanın ne fren sesini ne kayma sesini hiçbir şey duymadım. Eşim bir anda çekince 'Niye çekiyorsun' dedim ve anlık döndüğümde arabayla bakışıyorduk adeta. Şoka girdim, bir anda korkudan titremeye başladım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Kaldırım kenarında yürürken bile korkuyorum. Ne yapacağımı bilemedim hatta korkudan bir süre kekelemeye başladım" diye konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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