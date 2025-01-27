Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Maske takıp oyuncak tabancayla korku salan şüpheliler; 'Eğlence amaçlı yaptık'

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde maske takıp motosiklet üzerinde silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla çevredekilere korku dolu anlar yaşatan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maske takıp oyuncak tabancayla korku salan şüpheliler; 'Eğlence amaçlı yaptık'
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde maske takıp motosiklet üzerinde silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla çevredekilere korku dolu anlar yaşatan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadesinde eğlence amaçlı olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi.

        Serik ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı civarında dün akşam saatlerinde motosiklet üzerinde, yüzlerinde maske bulunan iki gençten arkada oturan, seyir halindeyken iki elindeki iki tabancayla, yol güzergahındaki sürücü ve vatandaşlara doğrultup korku dolu anlar yaşattı. Diğer motosiklet üzerindeki arkadaşları cep telefonuyla o anları kaydetti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gençlerden maskeli olan S.K. (18) ile G.A. (18) ifadelerinde tabancaların oyuncak olduğunu ve silah sesi çıkardığını ve olayı eğlence amaçlı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Maskeli 2 şüpheli ile o anları videoya çeken Y.Y. (19) ve M.Ç. (17) hakkında 'Halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

        Polis merkezinde ifadeleri alınan 4 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        "Dünyanın en aptalca göçmen politikasına sahibiz"
        "Dünyanın en aptalca göçmen politikasına sahibiz"
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        "Müthiş geri dönüş"
        "Müthiş geri dönüş"
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin 2024'teki kiraz ihracatının yüzde 43'ü Batı Akdeniz'den
        Türkiye'nin 2024'teki kiraz ihracatının yüzde 43'ü Batı Akdeniz'den
        1500 liraya ev ya da iş yerine gelen ölüm riski; sarı serum
        1500 liraya ev ya da iş yerine gelen ölüm riski; sarı serum
        Refleksiyle eşini kazadan kurtardı
        Refleksiyle eşini kazadan kurtardı
        Motosiklet üzerindeki maskeli 2 kişi, oyuncak tabancayla korku saçtı
        Motosiklet üzerindeki maskeli 2 kişi, oyuncak tabancayla korku saçtı
        Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından
        Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından
        Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi
        Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi