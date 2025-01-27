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        Maske takıp oyuncak tabancayla korku salan şüpheliler; 'Eğlence amaçlı yaptık' (2)

        SERBESTBIRAKILDILARAntalya'nın Serik ilçesinde maske takıp motosiklet üzerinde silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla çevredekilere korku dolu anlar yaşatan 4 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:10
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        Maske takıp oyuncak tabancayla korku salan şüpheliler; 'Eğlence amaçlı yaptık' (2)
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        SERBESTBIRAKILDILAR

        Antalya'nın Serik ilçesinde maske takıp motosiklet üzerinde silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla çevredekilere korku dolu anlar yaşatan 4 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Diğer yandan şüphelilerin, maske ve oyuncakları ilçe merkezindeki bir oyuncakçıdan 400 lira karşılığında satın aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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