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        Başkan Böcek: Geçen yıl 678 iş yerinin talebi doğrultusunda yangın denetimi yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "2024 yılında 678 iş yerinin talebi doğrultusunda yangın denetimleri yapılmıştır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:25
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        Başkan Böcek: Geçen yıl 678 iş yerinin talebi doğrultusunda yangın denetimi yapıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “2024 yılında 678 iş yerinin talebi doğrultusunda yangın denetimleri yapılmıştır. Kaleiçi ile ilgili eksik gördüklerimiz ve gelen ihbarlarla beraber çalışmalarımızı yapıyoruz. Valimiz ile birlikte bu bölgeyle ilgili özel çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, basın açıklaması yaptı. Bolu'da yaşanan facia nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Muhittin Böcek, “Hepinizin bildiği gibi Antalya Türk turizminin başkenti, dünyada 4'üncü, Avrupa'da 3'üncü sırada en fazla yabancı turist ağırlayan barış kentidir. 17 milyon yabancı, 10 milyona yakın yerli turiste ev sahipliği yapmaktadır. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet tarihinin en büyük otel yangınını yaşadık. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüreğimiz dağlandı, milletimizin başı sağ olsun. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurum kuruluşlarla iş birliği içinde olmaya özen gösteriyoruz. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne, Turizm Birlik Başkanı olarak gerekli uyarı ve sorumluklarını hatırlatmak için dilekçe gönderdik. Yazımızı ayrıca Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olarak 19 ilçe belediyesine daha dikkatli olmalarıyla ilgili gönderdik" dedi.

        ‘ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ’

        Turizm bileşenleriyle birlikte denetimlere devam ettiklerini söyleyen Böcek, “Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarında ciğerimiz yanmıştı. Orada gördüğümüz eksiklerden ders çıkararak belediye olarak tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürüttük. Bolu'da vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği yangının ardından tüm kurum ve kuruluşlarımız, yurtlar, kreşler, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere denetimlerimizi yapıyoruz. 1070'i işletme belgeli, 82'si yatırım belgeli, 1582 basit konaklama belgeli olmak üzere toplam 2 bin 734 tesis vardır. 2024 yılında 678 iş yerinin talebi doğrultusunda yangın denetimleri yapılmıştır. Kaleiçi ile ilgili eksik gördüklerimiz ve gelen ihbarlarla beraber çalışmalarımızı yapıyoruz. Valimiz ile birlikte bu bölgeyle ilgili özel çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

        2024 YILINDA 8 BİN 591 YANGIN DENETİMİ

        Böcek, “18 Temmuz 2021 tarihinde 2634 sayılı yasada yapılan değişiklikle belediyeler tarafından konaklama belgeleri verme yetkileri kaldırılmış ve bu yetki tamamen bakanlığa verilmiştir. 25 Eylül 2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan basit konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin belgelendirilmesine ilişkin yönetmelik ile daha önce belediyeler tarafından belgelendirilen tesisler tamamen bakanlık tarafından basit konaklama turizm işletme belgesi verilmesi konusunda bakanlık yetkilendirilmiştir. Belediye olarak sadece 2024 yılında iş yeri açma ruhsatı talebinde bulunan 8 bin 591 iş yerinin yangın güvenlik önlemleri açısından inceleme ve denetimleri yapılarak itfaiye raporları verilmiştir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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